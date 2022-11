Abu Dhabi invite ses visiteurs à vivre des expériences à leur propre rythme

La nouvelle campagne d'Experience Abu Dhabi invite le monde à vivre une variété d'expériences mémorables et enrichissantes, disponibles toutes l'année et à quelques minutes de distance

L'hospitalité émiratie est au cœur de chaque moment significatif : cette culture vivante donne aux visiteurs la sensation d'être comme chez eux

Chacun peut vivre à son rythme des expériences qui l'inspirent, le stimulent et le ressourcent

ABU DHABI, EAU, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT d'Abu Dhabi) a dévoilé sa dernière campagne : Experience Abu Dhabi. Find Your Pace. (vivez l'expérience Abu Dhabi à votre rythme). Cette campagne présente la diversité des expériences qui inspirent, stimulent et ressourcent, et invite le monde à venir passer des moments mémorables et significatifs, à leur manière et à leur rythme.

Abu Dhabi welcomes visitors to discover experiences at their own pace with its latest campaign: Experience Abu Dhabi. Find Your Pace Experience the serenity of Jubail Island’s sprawling mangroves

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-own-pace/

Experience Abu Dhabi révèle les liens étroits entre un riche patrimoine culturel et des expériences passionnantes. L'île de Yas accueille le monde entier dans ses parcs à thème et ses attractions en bord de mer, et propose des événements et des divertissements pour les familles et les personnes de tous âges. À seulement 15 minutes de distance, l'île de Saadiyat est imprégnée d'une culture vivante et abrite l'inspiration intemporelle et l'architecture inoubliable du Louvre Abu Dhabi.

Situé au cœur de l'île, le district culturel de Saadiyat accueille des événements communautaires et des expositions au Manarat Al Saadiyat, ainsi que Berklee Abu Dhabi, l'institut prééminent de musique contemporaine et des arts du spectacle. Ce quartier accueillera également le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi, le Guggenheim d'Abu Dhabi, le musée national Zayed et l'art immersif du teamLab Phenomena Abu Dhabi. À proximité, à Mamsha Al Saadiyat, les plages cristallines et les avenues côtières sont bordées de cafés et de restaurants, que vous pourrez découvrir en admirant un coucher de soleil à couper le souffle.

À un peu plus d'une heure de ces expériences insulaires remarquables, Abu Dhabi invite ses visiteurs à éveiller leur curiosité en visitant les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO à Al Ain, à connaître l'aventure et la tranquillité parmi les dunes du désert, et à embrasser le passé remarquable d'Abu Dhabi avec des musées emblématiques et des forts anciens.

Des expériences enrichissantes tout au long de l'année

Cette campagne invite le monde entier à vivre les expériences enrichissantes proposées par Abu Dhabi à son propre rythme :

Inspiration culturelle : passé, présent et futur

Découvrez le mémorial vivant de la nation et le narrateur de l'histoire d'Abu Dhabi, Qasr Al Hosn, un bâtiment en pierre du 18e siècle situé au cœur de la ville. Il abrite également la Maison des artisans, qui célèbre le patrimoine émirien et la tradition durable de l'artisanat. Dans la même journée, vous pourrez trouver l'inspiration au Louvre Abu Dhabi, à travers une architecture, des collections d'art et des artefacts exceptionnels.

Un retour à la nature pour ressourcer le corps et l'esprit

Qu'il s'agisse de contempler les étoiles, de faire du glamping dans le parc du désert de Jebel Hafit ou de flâner sur les sentiers ombragés des oasis de la cité-jardin d'Al Ain, les visiteurs peuvent également se prélasser sur les plages ensoleillées de l'île de Saadiyat, participer à des safaris sur l'île de Sir Bani Yas et s'évader dans la sérénité du désert du quartier vide.

De l'animation pour tous, toute l'année

Les paysages ensablés d'Abu Dhabi recèlent d'innombrables possibilités de faire du buggy et du surf sur le sable, tandis que les sensations fortes du plus grand parc à thème couvert du monde, Warner Bros. World Abu Dhabi sur l'île de Yas, créeront des souvenirs inoubliables. À quelques minutes de là, découvrez le célèbre circuit de F1 de Yas Marina et les activités en intérieur du CLYMB et du Ferrari World Abu Dhabi.

Des événements pour tous les goûts

Abu Dhabi est une plaque tournante mondiale en matière d'événements, offrant un catalogue riche en action qui saura plaire à tous. La ville a récemment accueilli les tout premiers matchs de la NBA dans la région, ainsi que des combats à guichets fermés pour le titre de champion de boxe de l'UFC et de la WBA. Elle a également enchanté les familles et les jeunes visiteurs avec la première au Moyen-Orient du spectacle de Broadway de renommée internationale, la comédie musicale Disney Le Roi Lion, ainsi que le captivant Disney on Ice.

Les mélomanes ont de quoi se réjouir, puisqu'ils pourront assister aux spectacles d'Andrea Bocelli, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Sting et John Legend, tandis que Kendrick Lamar et Swedish House Mafia seront les têtes d'affiche du Grand Prix Etihad Airways d'Abu Dhabi de Formule 1.

En photo ci-dessous : la paisible oasis d'Al Ain, les activités en intérieur de Warner Bros. World Abu Dhabi, les safaris sur l'île de Sir Bani Yas et les saveurs émiraties primées de Mezlai à l'Emirates Palace. Parmi les nombreuses expériences inspirantes, stimulantes et ressourçantes, il y en a pour tous les goûts à Abu Dhabi. Il existe tant de choses à découvrir, et ce à votre propre rythme.

Commencez à planifier votre voyage dès maintenant sur : visitabudhabi.ae .

Images haute résolution disponibles : ici.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1937804/Find_Your_Pace.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1936230/DCT_Abu_Dhabi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1936236/DCT_Abu_Dhabi_Logo.jpg

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi