Abu Dhabi organiza a maior exposição de caça, esportes equestres e preservação do patrimônio no Oriente Médio e na África

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O Emirates Falconers Club iniciou seus preparativos para organizar a exposição internacional de caça e esportes equestres de Abu Dhabi (ADIHEX 2022) de 26 de setembro a 2 de outubro, o maior evento desse tipo na região do Oriente Médio e da África, que estabeleceu sua posição regional e internacional em sua última edição do ADIHEX 2021, com a participação de 680 empresas e marcas de 44 países.

O evento atraiu mais de 105 mil visitantes de 120 nacionalidades em 2021 e espera-se que a próxima edição seja maior.