Abu Dhabi Stem Cells Center comienza el ensayo de fase 1/2 de un tratamiento para la esclerosis múltiple

El equipo de científicos y médicos del ADSCC ha realizado todos los preparativos necesarios. El estudio pasará a la siguiente fase, con el objetivo final de establecer la inmunomodulación en los pacientes.

La investigación tiene el potencial de revolucionar la atención global para los pacientes que luchan contra esta enfermedad debilitante y forma parte de las directrices de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Vicecomandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, para hacer frente a las enfermedades más prevalentes.

El Dr. Yendry Ventura, director general del ADSCC y especialista en inmunología, declaró: "Los EAU están introduciendo tratamientos únicos e innovadores en la región en este ensayo clínico pionero. La esclerosis múltiple es una enfermedad debilitante con un impacto devastador en la vida de muchos pacientes en Oriente Medio y en todo el mundo; nuestro centro de investigación, líder mundial, tiene la oportunidad de hacer avanzar los tratamientos biotecnológicos globales al siguiente nivel."

"Llegar hasta aquí es el resultado de años de incansable trabajo y compromiso de nuestro fantástico equipo de ADSCC, y estamos encantados de comenzar la fase 1/2 del estudio. Los investigadores evaluarán de cerca a 45 pacientes durante el ensayo de un año, y prevemos ofrecer remedios que cambien la vida de las personas en los EAU, Oriente Medio y más allá", continuó.

La fotoféresis extracorpórea (ECP) transmite efectos inmunomoduladores y se utiliza con éxito desde 1987 en el tratamiento paliativo de los síntomas de la piel del linfoma cutáneo de células T (CTCL) avanzado y en la lucha contra las afecciones que comparten algunas de las características de la esclerosis múltiple.

El ensayo está registrado en la base de datos pública ClinicalTrials.gov del Gobierno de los Estados Unidos, la plataforma de renombre internacional reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Además, ha obtenido la aprobación del Comité de Investigación del Departamento de Salud de Abu Dhabi para iniciar este estudio.

ADSCC presentó los resultados de tres estudios de investigación básica realizados en pacientes con las mismas técnicas en la 48ª reunión anual del EBMT, celebrada en Praga (República Checa) del 19 al 23 de marzo. EBMT reúne a profesionales de la salud de todo el mundo para presentar guías únicas y las últimas investigaciones médicas.

ADSCC se fundó en marzo de 2019 con el objetivo principal de satisfacer la creciente demanda nacional y regional de servicios médicos avanzados y los tratamientos más innovadores en los EAU. Como líder en la terapia con células madre en los EAU y CCG, ADSCC recientemente logró su primer experimento para fabricar localmente células T CAR en un laboratorio y está cerca de comenzar los ensayos clínicos para probar la seguridad y la eficacia de la terapia con células T CAR en el tratamiento de cánceres hematológicos. El centro también está trabajando en la creación de tratamientos para la diabetes de tipo 1.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1828572/Dr_Yendry_Ventura.jpg

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1828631/ADSCC_MS_Trial.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1828570/ADSCC_Logo.jpg

Contacto de medios: Reem Masswadeh, [email protected], +971 (0)5 583 9330

SOURCE The PR Acaddemy MENA on behalf of Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC)