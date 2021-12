Aby chronić środowisko naturalne w Dubaju, Shanghai Electric wprowadza praktyki ekologicznego budownictwa

Shanghai Electric, jako oficjalny partner pawilonu chińskiego na Światowych Targach Dunaj Expo 2020, uczestniczyło w realizacji czwartego etapu Parku Solarnego Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Projekt, obejmujący budowę zakładu wykorzystującego skoncentrowaną energię słoneczną (CSP) o mocy 700 MW i zakład oparty na ogniwach fotowoltaicznych (PV) o mocy 250 MW, zajmuje powierzchnię 44 kilometrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni 6162 boisk do gry w piłkę nożną. W centrum obiektu CSP stanie wieża słoneczna o mocy 100 MW i o wysokości 262 metrów – najwyższy tego typu obiekt na świecie – przewiduje się, że po ukończeniu budowy, obiekt będzie dostarczał czystą energię do ponad 320000 gospodarstw domowych w Dubaju i zmniejszy emisję CO 2 o 1,6 mln ton.

Podczas planowania i prowadzenia prac budowlanych, jednym z nadrzędnych celów przyświecających Shanghai Electric było ocalenie lokalnej bioróżnorodności. Z pomocą ekspertów z dziedziny ochrony przyrody i ekologii, spółka przedsięwzięła szereg środków prowadzących do usprawnienia zarządzania środowiskiem naturalnym oraz zagwarantowania bezpieczeństwa ekosystemu flory i fauny. Na etapie planowania prac budowlanych Shanghai Electric przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę badania i analizy lokalnych siedlisk zwierząt i roślin, które doprowadziły do opracowania projektu przemieszczenia fauny i flory.

We współpracy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, Shanghai Electric powołało wyspecjalizowany zespół, którego zadaniem było przeanalizowanie zwyczajów zwierząt oraz opracowanie metody skutecznego wyprowadzenia dzikich zwierząt poza plac budowy. Zespół podjął decyzję o ogrodzeniu placu budowy i ustawienie pojemników z wodą i karmą przy przejściach oddalonych o 200 metrów, za których pomocą postanowiono zwabić zwierzęta i bezpiecznie przenieść je w inne miejsca. W ten sposób Shanghai Electric zdołało ochronić niezliczoną liczbę chronionych gatunków zwierząt, występujących wyłącznie w Dubaju, w tym jaszczurek, wielbłądów, antylop szablastych i lisów.

W uznaniu wkładu Shanghai Electric w ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji projektu CSP w Dubaju, Grupa ds. Ochrony Środowiska w Emiratach, największa organizacja niedochodowa zajmująca się ochroną środowiska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w 2020 i 2021 r., zaprosiła Shanghai Electric do udziału w wydarzeniu odbywającym się pod nazwą „Sadzimy drzewa dla Emiratów", podczas którego w imieniu Shanghai Electric, w Emiracie Ras Al Khaimah zasadzono osiem drzew cedrowych.

„Projekt realizowany w Dubaju zajmuje duży obszar zamieszkany przez wiele dzikich gatunków roślin i zwierząt, a to wymagało przedsięwzięcia szeregu skomplikowanych środków niezbędnych do zachowania lokalnej bioróżnorodności w nienaruszonym stanie. Zespół wziął pod uwagę wszystkie czynniki, które mogły zagrażać przyrodzie, mając na uwadze ochronę lokalnego ekosystemu, ale też konieczność wspomożenia rządu Dubaju w osiągnięciu celu neutralności węglowej do 2050 r." - powiedział Zhao Hui, dyrektor projektu realizowanego w Dubaju.

Aby spełnić zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności za środowisko naturalne, Shanghai Electric wzięło pod uwagę również środki prowadzące do ocalenia zasobów i ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego przez odpady powstałe podczas prac budowlanych. Zespół Shanghai Electric zebrał plastikowe i szklane butelki, puszki i wkłady do drukarek, aby zapewnić, że od samego początku prac budowlanych zostaną one poddane recyklingowi, a w wyniku tych działań, liczba odpadów poddanych recyklingowych w 2021 r. trzykrotnie przekroczyła liczbę odnotowaną w poprzednim roku.

Dążąc do uporania się ze światowymi zmianami klimatu, Shanghai Electric, światowy lider energii odnawialnej, dokonuje transformacji światowego koszyka energetycznego, promując ekologiczny rozwój i rozpoczynając rewolucję w dziedzinie energii wiatrowej i fotowoltaicznej. W przyszłości Shanghai Electric będzie kontynuować innowacyjną działalność w dziedzinie technologii przyjaznych dla środowiska, wykorzystując produkty oparte na czystej energii do torowania drogi ku ogólnoświatowemu przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1716959/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1716960/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1716961/3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

