Academia Brasileira de Eventos e Turismo - participando da WTM com reunião do Colégio Acadêmico, aberta ao público

SÃO PAULO, 29 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Em 02 de abril de 2019, a Academia Brasileira de Evento e Turismo, estará participando da WTM - World Travel Market Latin America, onde realizará sua 63ª Reunião do Colégio Acadêmico, apresentando ao público a Palestra que tratará da "Lei Geral do Turismo", apresentada pelo Dr. Ricardo Rielo - Advogado no RJ. Especialista em relações sindicais e do trabalho.

Após a palestra, haverá debate entre os acadêmicos e o público.

63ª Reunião do Colégio Acadêmico

Data: 02 de abril de 2019

Local: WTM - World Travel Market Latin America - Sala Jaçanã2 - Mezanino

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP

Horário: 14h00 às 16h00

Inscrições para a palestra através do e-mail: palestra@academiaeventosturismo.org.br

Mais informações:

Cristina Covo | (11) 3257-8570 | secretaria@academiaeventosturismo.org.br

FONTE Academia Brasileira de Evento e Turismo

