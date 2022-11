ACC a signé avec IFU un financement de projet de 2,3 millions d'euros

PÉKIN, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Asia Clean Capital Investment Holdings Limited (« ACC ») a annoncé aujourd'hui avoir signé avec IFU un financement de projet d'énergie propre de 2,3 millions d'euros pour la phase I.

Le Fonds d'investissement pour les pays en développement (IFU) est un fonds public indépendant détenu par le gouvernement danois, qui propose des capitaux à risque aux entreprises des pays en développement et des marchés émergents. En outre, le Fonds IFU est le gestionnaire de plusieurs autres fonds d'investissement, dont le Fonds d'investissement danois SDG.

ACC investira les fonds dans un pipeline avancé de projets de production d'énergie solaire en toiture pour les entreprises commerciales et industrielles. Il est en outre prévu de disposer d'un financement par IFU à hauteur de 2,7 millions d'euros pour la mise en œuvre d'une deuxième phase dédiée à des projets d'énergie propre. Le montant total est de 5 millions d'euros pour les investissements et la construction sur le photovoltaïque distribué. Depuis qu'ACC a établi son siège social à Hong Kong en 2007, l'entreprise s'est engagée à développer des activités d'énergie propre durable en Asie, en aidant les entreprises à réduire leurs coûts en électricité, à atténuer les contraintes énergétiques auxquelles elles sont soumises et à relever avec elles les défis climatiques mondiaux. La capacité installée totale des systèmes solaires pour toitures développés et construits par ACC est de plus de 160 MW et la capacité installée totale des pompes géothermiques est d'environ 29 107 kW.

À propos d'Asia Clean Capital

Asia Clean Capital (« ACC ») est un développeur de solutions d'énergie propre de premier plan, qui sert de grandes entreprises multinationales et nationales dans toute la Chine. Les solutions d'énergie propre d'ACC comptent notamment les systèmes solaires pour toitures, les pompes géothermiques (tirant l'énergie du sol) et les services d'amélioration de l'efficacité énergétique. ACC est la première entreprise entièrement étrangère à développer une activité solaire distribuée en Chine. Parmi ses actionnaires figure IFU, un fonds souverain indépendant appartenant au gouvernement danois. Axée sur des projets de production d'énergie solaire en toiture, ACC investit et gère les projets, et prend en charge la conception, l'ingénierie, l'équipement, les approbations gouvernementales, l'exploitation et la gestion du système. Toute l'électricité produite par les projets solaires d'ACC est ensuite fournie aux clients à des tarifs convenus, inférieurs à ceux du réseau électrique local. Les sites des projets d'ACC sont généralement de grandes installations de production avec une demande électrique de 1 à 20 mégawatts, notamment Daming, Eastroc Beverage, Nestlé, Coca-Cola, Swire, COFCO, Danone, Volkswagen, SKF, Unilever, IKEA, Wahaha, Andritz, WISCO, VAST, Schindler, Lee Kum Kee, Hanglung, Tsuneishi, etc. La société a des bureaux à Hong Kong, Pékin et Ho Chi Minh-Ville.

SOURCE Asia Clean Capital (ACC)