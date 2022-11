ACC unterzeichnet Projektfinanzierung über 2,3 Mio. EUR mit IFU

PEKING, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Asia Clean Capital Investment Holdings Limited („ACC") hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Finanzierung für ein sauberes Energieprojekt in Höhe von 2,3 Millionen EUR für die Phase I mit dem IFU unterzeichnet hat.

Der Investitionsfonds für Entwicklungsländer (IFU) ist ein unabhängiger staatlicher Fonds im Besitz der dänischen Regierung, der Risikokapital für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern bereitstellt. Darüber hinaus ist der IFU Fondsmanager einer Reihe von anderen Investmentfonds, darunter auch der Danish SDG Investment Fund.

ACC wird die Mittel in eine fortschrittliche Projektpalette von Aufdach-Solaranlagen für Gewerbe- und Industriebetriebe investieren. Außerdem wird voraussichtlich eine zweite Phase der Finanzierung von 2,7 Millionen EUR für saubere Energieprojekte durch den IFU erfolgen, insgesamt 5 Millionen EUR für Investitionen sowie den Bau von dezentralen Photovoltaikanlagen. Seit ACC 2007 seinen Hauptsitz in Hongkong gegründet hat, engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung eines nachhaltigen Geschäfts mit sauberer Energie in Asien und hilft Unternehmen dabei, Stromkosten zu sparen, ihren Energiedruck zu verringern und die weltweiten Klimafragen gemeinsam anzugehen. Die installierte Gesamtkapazität der von ACC entwickelten und gebauten Aufdach-Solarsysteme beträgt mehr als 160 MW, und die installierte Gesamtkapazität der Bodenenergieanlagen beläuft sich auf etwa 29.107 KW.

Informationen zu Asia Clean Capital

Asia Clean Capital („ACC") ist ein führender Entwickler sauberer Energielösungen, der große multinationale sowie einheimische Unternehmen in ganz China bedient. ACC bietet saubere Energielösungen wie Aufdach-Solarsysteme, Bodenenergiesysteme und Dienstleistungen zur Verbesserung der Energieeffizienz an. ACC ist das erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Unternehmen, das das dezentrale Solargeschäft in China entwickelt. Zu seinen Aktionären gehört auch der IFU, ein unabhängiger staatlicher Staatsfonds, der sich im Besitz der dänischen Regierung befindet. ACC konzentriert sich auf Aufdach-Solarprojekte, investiert und verwaltet die Projekte und übernimmt die Planung, das technische Design, die Ausrüstung, die behördlichen Genehmigungen, den Betrieb und die Verwaltung des Systems. Der gesamte durch die Solarprojekte von ACC erzeugte Strom wird den Kunden dann zu vereinbarten Tarifen zur Verfügung gestellt, die niedriger sind als der Bezug aus dem örtlichen Stromnetz. Bei den Projektstandorten von ACC handelt es sich in der Regel um große Produktionsanlagen mit einem Strombedarf von einem bis zwanzig Megawatt, wie zum Beispiel die von Daming, Eastroc Beverage, Nestle, Coca-Cola, Swire, COFCO, Danone, Volkswagen, SKF, Unilever, IKEA, Wahaha, Andritz, WISCO, VAST, Schindler, Lee Kum Kee, Hanglung, Tsuneishi usw. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Hongkong, Peking und Ho-Chi-Minh-Stadt.

SOURCE Asia Clean Capital (ACC)