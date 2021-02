Acceptance Insurance lanza el sorteo "Get A Smile, Give A Smile" por $100 mil

NASHVILLE, Tennessee, 10 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el objetivo de repartir más sonrisas en 2021, Acceptance Insurance está viviendo su misión corporativa. A través del lanzamiento de su sorteo "Get A Smile, Give A Smile", el equipo de Acceptance ayudará a los trabajadores que enfrentan las incertidumbres de la vida al ofrecerles a 85 de ellas la oportunidad de ganar hasta $5,000, a la vez que donarán $50,000 a organizaciones benéficas que lo necesiten.

El objetivo general de este sorteo es que las personas vivan la visión de servicio de Acceptance: Cuidarse unos a otros. Larry Willeford, presidente y director de operaciones de Acceptance Insurance, afirmó: "En un año tan complejo para muchos, Acceptance está entusiasmada en poder marcar una diferencia tangible en las vidas de las personas y dentro de las comunidades donde prestamos servicios".

Los ganadores recibirán una tarjeta de regalo Visa y podrán destinar una donación a organizaciones benéficas que personifiquen el espíritu de "Cuidarse unos a otros": la Cruz Roja Americana, Feeding America, La Humane Society of the United States, Wounded Warrior Project, Hábitat para la Humanidad o Big Brothers Big Sisters of America. "Específicamente durante el año pasado, más familias han acudido a los bancos de alimentos como nunca antes, han aumentado las adopciones de mascotas y el bienestar mental ha sufrido enormemente. Entonces, ya sea si ofrecen cuidado compasivo para aquellos que lo necesitan, luchan contra la crueldad y el abandono o alimentan a familias con hambre, Acceptance se compromete a acompañar a estas maravillosas organizaciones que están generando un gran impacto", expresó Willeford.

Desde ahora hasta el 16 de abril de 2021, los participantes pueden ingresar a las agencias locales de Acceptance Insurance o visitar www.acceptance.com/smile. Con un importante obsequio de $100,000, se seleccionarán 85 ganadores de las presentaciones realizadas en todos los mercados de Acceptance Insurance de los Estados Unidos. Se otorgarán cinco grandes premios de $10,000 cada uno, de los cuales $5,000 se entregarán al ganador y Acceptance donará $5,000, en nombre del ganador, a una de las organizaciones benéficas asociadas. Además de los principales premios, también se entregarán 10 premios de $2,000 cada uno, 20 premios de $1,000 y 50 premios de $200. Estos también incluyen tarjetas de regalo Visa para el ganador, con una donación de Acceptance a una organización benéfica asociada.

Para obtener más información sobre el sorteo "Get a Smile, Give a Smile" o para participar, visite www.acceptance.com/smile.

Acerca de Acceptance Insurance

Acceptance Insurance (FACO) es una agencia de seguros omnicanal y una compañía de seguros que opera en 15 estados en 338 sucursales comerciales. Su equipo de más de 1,300 empleados se enfoca en desarrollar relaciones a largo plazo con clientes históricamente marginados, y con aquellos que prefieren programas de pago más flexibles y una mayor tolerancia al riesgo. La participación de la comunidad local, apoyada por una sólida mensajería digital en plataformas propias o adquiridas, le brinda a cada agencia un ambiente local y los recursos de una aseguradora institucional.

La tecnología que impulsa su departamento de reclamos y los valores que conforman la cultura de Acceptance cumplen su misión: ayudar apasionadamente a los trabajadores a manejar las incertidumbres de la vida. Este compromiso con el servicio se demuestra en su clasificación A+ de Better Business Bureau.

Puede encontrar más información en línea en www.acceptance.com.

