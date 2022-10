Accession au trône de l'overclocking ! La carte mère Z790 AORUS TACHYON de GIGABYTE établit un nouveau record mondial

TAIPEI, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La première marque d'ordinateurs au monde, GIGABYTE, est fière d'annoncer le record mondial d'overclocking de 56 783 points sous CINEBENCH R23, vérifié par HWBOT et établi par la toute dernière carte mère Z790 AORUS TACHYON avec le processeur Core™ i9-13900K all-core OC 7584 MHz et DDR5-8300 OC le 25 octobre. Au lieu d'une haute fréquence sur un seul cœur, la Z790 AORUS TACHYON affiche des performances incroyables sur l'ensemble des cœurs OC.

La Z790 AORUS TACHYON de GIGABYTE est conçue par des overclockers de renom, exclusivement pour l'overclocking extrême. Avec une gestion complète de l'alimentation grâce à sa conception avancée de VRM directe, ainsi que la conception thermique à couverture intégrale de la zone MOS pour améliorer considérablement la dissipation de la chaleur. Parallèlement, la conception du kit d'overclocking intégré à la carte mère fournit des touches de raccourci, des interrupteurs et des fonctions de détection de tension pour les réglages d'overclocking. Cette conception conviviale rend les réglages plus pratiques et permet aux overclockers de libérer la puissance d'overclocking de la Z790 AORUS TACHYON.

Trouvez plus d'informations sur la Z790 AORUS TACHYON de GIGABYTE sous CINEBENCH R23. En plus de la Z790 AORUS TACHYON, GIGABYTE a également présenté des modèles Z790 phares et haut de gamme qui seront disponibles sur le marché à partir du 20 octobre. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web https://bit.ly/GIGABYTE_Z790_series

