Accolite Digital annonce l'acquisition de TeamTek Consulting pour accélérer sa croissance dans la région EMEA et APAC

DALLAS, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Accolite Digital, un leader dans les services d'ingénierie de produits numériques et cloud, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de TeamTek Consulting, un leader dans les services technologiques pour le secteur bancaire, basé au Royaume-Uni. TeamTek continuera à être le partenaire stratégique des banques pour leurs initiatives de transformation numérique aussi bien dans le domaine de la tresorerie que dans celui des marchés capitaux.

Cofondée en 2020 par Christine Al Khalil, Johann Doassans et Rizvan Katchera, TeamTek possède une expertise approfondie des services numériques axés sur les marchés capitaux pour les banques d'investissement, les chambres de compensation et les gestionnaires d'actifs. Ses services couvrent le conseil en technologie, l'intégration des plateformes d'entreprise (Murex, Orchestrade, Calypso) et les solutions DevOps et DataOps. Sa proposition de valeur de bout en bout et ses partenariats stratégiques offrent une approche holistique pour résoudre les défis complexes des clients tout en les accompagnant dans leur parcours de transformation numérique.

« Nous sommes ravis de nous associer à TeamTek et d'accueillir leur équipe d'experts en technologie au sein d'Accolite. Ensemble, nous affinerons nos offres pour les marchés capitaux, car nous aspirons à devenir le leader mondial des services de transformation numérique », a déclaré Leela Kaza, fondateur et PDG d'Accolite. « L'expertise approfondie de TeamTek dans le domaine et son expérience approuvée auprès de ses clients, grands acteurs du secteur bancaire et des services financiers, nous permettront de renforcer notre présence dans les régions EMEA et APAC.

« Nos identités sont alignées. Nous partageons avec Accolite des valeurs similaires, la même orientation vers l'excellence et la focalisation sur un service de première qualité pour nos clients. Accolite renforcera notre rôle de partenaire de confiance en étendant notre offre de services d'ingénierie numérique et de cloud computing », a déclaré l'équipe de direction de TeamTek.

Technology Holdings était le conseiller financier exclusif de TeamTek pour cette transaction.

À propos d'Accolite Digital

Accolite Digital est un fournisseur de services de transformation numérique de premier plan qui propose des initiatives de transformation numérique dirigées par la conception à des clients du classement Fortune 500. Accolite fournit ces services aux secteurs de la banque et des services financiers, de l'assurance, de la technologie, des médias et des télécommunications, de la santé et de la logistique. Accolite compte 3 000 professionnels dans le monde et est présent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Inde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web accolite.com.

À propos de TeamTek Consulting

TeamTek est une société de services numériques et technologiques dont le siège est à Londres et qui fournit des conseils en matière de technologie bancaire, d'intégration de plateformes d'entreprise, de services DevOps et Data Ops à des clients du secteur bancaire et des services financiers dans toute l'Europe. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web teamtek-consulting.com.

Contacts pour les médias :

Accolite Digital

Srikanth Palle

+91 9880035498

[email protected]

TeamTek Consulting

Teresa Smith

+44 (0)203 196 0452

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1948162/Accolite_Teamtek_Logos.jpg

SOURCE Accolite Digital