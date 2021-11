Accor apresenta Emblems Collection - um portfólio fascinante de hotéis de luxo únicos

"A Emblems Collection adiciona uma nova e interessante dimensão às opções de luxo da Accor. Um enfoque importante de nossa estratégia de crescimento e desenvolvimento é fazer adições, de forma agressiva, a nossas linhas mais fortes e aos principais aceleradores de negócios, que incluem as marcas de luxo e de coleção, além de garantir que todas as mais de 40 marcas de nossa rede global continuem a crescer, evoluir e prosperar", disse Sébastien Bazin, presidente e CEO da Accor . "Os hotéis que apresentaremos na Emblems Collection são aqueles procurados por viajantes que apreciam experiências de ponta em estilo boutique, bem como por hoteleiros que valorizam as marcas independentes que construíram e desejam, ao mesmo tempo, os benefícios oferecidos por um parceiro global."

Com a criação da Emblems Collection, a Accor está ampliando sua presença no espaço de marcas de coleção e buscará replicar o sucesso que alcançou com outra coleção de hotéis do grupo, a MGallery Hotel Collection, um portfólio de sucesso que já conta com mais de 100 hotéis boutique em todo o mundo. Com uma abordagem de espírito livre, mas com foco no segmento de luxo, a Emblems Collection contará com hotéis únicos, "emblemáticos" de seus designers, demografias ou destinos. Recorrendo a características estilosas e inteligentes, os elementos exclusivos dos hotéis da marca incluirão ambientes luxuosos, piscinas dignas de serem postadas no Instagram e espaços públicos vibrantes. Os hotéis e resorts que farão parte da Emblems Collection serão divididos em três categorias:

Emblems Collection Heritage – hotéis que são pontos de referência de um destino – edifícios que contribuem para o caráter de uma cidade, local ou país; propriedades que celebram as características fundamentais da história e tradições culturais clássicas.

– hotéis que são pontos de referência de um destino – edifícios que contribuem para o caráter de uma cidade, local ou país; propriedades que celebram as características fundamentais da história e tradições culturais clássicas. Emblems Collection Retreat - resorts ao longo de lindas praias, no interior bucólico ou aninhados nas montanhas, oferecendo experiências suntuosas de spa e saúde com atendimento holístico e ricas vivências por meio de rituais, tranquilidade e bem-estar.

- resorts ao longo de lindas praias, no interior bucólico ou aninhados nas montanhas, oferecendo experiências suntuosas de spa e saúde com atendimento holístico e ricas vivências por meio de rituais, tranquilidade e bem-estar. Emblems Collection Signature – hotéis voltados para o design que incorporam um universo estético, uma ode ao estilo e à assinatura dos designers ou residentes originais que contribuíram para o legado único do hotel.

Desenvolvida para hoteleiros independentes

A marca Emblems Collection foi desenvolvida considerando-se as necessidades dos proprietários de hotéis independentes e boutique. Para aqueles que desejam elevar o status de luxo de suas propriedades e dar um impulso a seu perfil global, os padrões da marca de hotéis da coleção são flexíveis, leves e fáceis de alcançar, com oportunidades de assinar contratos de franquia – a única marca de luxo da Accor a oferecer essa opção. A nova marca incentivará seus hotéis a manter suas identidades únicas, o que é importante para os hoteleiros que tenham investido na criação de um determinado estilo para seu hotel e/ou mercado. Além disso, a Emblems Collection oferece um ROI direto e a oportunidade de maximizar o faturamento com acesso imediato ao poder das vendas, distribuição e plataforma de fidelidade da Accor.

"Para proprietários e desenvolvedores que tenham criado hotéis de luxo exclusivos ou que desejem desenvolver uma nova oferta de categoria mais alta, oferecemos uma marca de coleção que pode impulsionar o status e o perfil de sua propriedade com investimento limitado em marketing e branding, além de um processo de transição simples", disse Agnes Roquefort, diretora de desenvolvimento da Accor. "Com a Emblems Collection, um hoteleiro pode otimizar seus custos e operações imediatamente, aproveitando as poderosas redes globais de distribuição e fornecimento da Accor, além de ampliar seu alcance de público desde o momento em que se une à marca. Esperamos trabalhar em colaboração com mais hoteleiros e parceiros de desenvolvimento para trazer mais hotéis do mundo para essa coleção excepcional."

Primeira parada: China

O Guiyang Art Centre Hotel da Emblems Collection é o carro-chefe inaugural do novo portfólio de hotéis, situado no famoso centro de arte da cidade de Guiyang. Originalmente construído como uma suntuosa residência particular, essa joia da capital atrai visitantes com seus jardins exuberantes, extensos gramados e ambiente de bem-estar sereno.

Guiyang Art Centre Hotel da Emblems Collection

Localizada no centro da província de Guizhou, a cidade de Guiyang é conhecida por seu agradável clima quente e tem uma localização invejável ao longo da margem norte do Rio Nanming. Frequentemente chamada de "capital dos resorts de verão da China", Guiyang é uma das cidades que cresce mais rápido no país, um importante local turístico e um destino popular para viajantes de luxo, tanto nacionais quanto vindos de longe.

"Como um dos mercados de hospitalidade mais importantes do mundo, a China é o local perfeito para a Accor lançar nossa mais nova marca de luxo, e estamos honrados em trabalhar com nosso parceiro de confiança, o HLC Group, nesse projeto marcante. O HLC é um respeitado líder de negócios na província de Guizhou e reconhecido como uma das principais empresas privadas da China; temos o prazer de fazer parceria com eles para dar vida a nossa visão compartilhada do novo hotel da Emblems Collection em Guiyang", disse Gary Rosen, CEO da Accor para a Grande China. "Essa propriedade grandiosa e enigmática há muito chama a atenção dos moradores e visitantes de Guiyang. A Emblems Collection trará uma expressão nova e moderna de vida luxuosa para esse monumento icônico, estabelecendo os altos padrões de hospitalidade e estilo que esperamos dessa marca à medida que ela se expande para outros mercados do mundo."

Com 64 suítes extraordinárias e dois magníficos salões de baile, os hóspedes vão adorar o novo hotel da Emblems Collection, com sua interessante mistura de atmosfera, grandeza, estilo e inovação. Seja curtindo a tranquilidade da piscina, o spa e a academia, ou o burburinho social de um dos sofisticados bares, espaços e restaurantes hotel, o Guiyang Art Centre Hotel da Emblems Collection certamente se tornará um dos hotéis mais populares da capital da província de Guizhou.

Com planos de aumentar a coleção para 60 propriedades até 2030, a Accor está buscando ativamente novas propriedades para fazer parte da Emblems Collection em destinos direcionados em todo o mundo. Paris e Praga são duas importantes cidades onde os hotéis-patrimônio de luxo podem ser candidatos às categorias Emblems Collection Heritage ou Emblems Collection Signature. Entre outras cidades-alvo para o crescimento potencial estão Londres, Amsterdã, Berlim, Madri, Marraquexe, Cairo, Amã, Doha, Moscou, Bangkok, Seul, Sidney, Montreal, Nova York, Havana, Cartagena, Santiago, Buenos Aires e Montevidéu. Para a categoria Emblems Collection Retreat, os destinos selecionados incluem Toscana, Mykonos, Bodrum, Algarve, Bali, Gold Coast na Austrália e Riviera Maia no México.

SOBRE A ACCOR

A Accor é um grupo hoteleiro líder mundial composto por mais de 5.200 propriedades e dez mil espaços de alimentação e bebidas em 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e totalmente integrados do setor, englobando mais de 40 marcas de hotéis de luxo, premium, de média categoria e econômicos, casas noturnas e de entretenimento, restaurantes e bares, residências particulares de marca, propriedades de acomodação compartilhada, serviços de concierge, espaços de co-working e muito mais. A posição incomparável da Accor em hospitalidade de estilo de vida, uma das categorias de crescimento mais rápido do setor, é gerida pela Ennismore, uma empresa de hospitalidade criativa com um portfólio global de marcas empreendedoras e construídas por fundadores com um propósito. A Accor tem um portfólio inigualável de marcas diferenciadas e aproximadamente 260 mil funcionários em todo o mundo. Sessenta e oito milhões de membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa, o ALL - Accor Live Limitless, um companheiro de estilo de vida cotidiano que dá acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências. Com suas iniciativas Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist Fund, o grupo se dedica a promover ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no OTC Market (Ticker: ACCYY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse group.accor.com ou siga a Accor em Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

