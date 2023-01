Accor dévoile le livre blanc « Health to Wealth », ouvrage de référence en matière de bien-être

UNE VÉRITABLE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE CULTURE BIEN-ÊTRE TRANSFORMATRICE

PARIS, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Accor, un leader mondial de l'hospitalité, annonce aujourd'hui la parution d'un livre blanc très attendu, explorant huit thèmes clés qui guideront les entreprises, les décideurs et la société pour faire du bien-être et de l'épanouissement personnel des priorités essentielles. Intitulé « The Road Map Towards a Transformational Well-Being Culture », (Feuille de route pour une culture du bien-être transformatrice), ce recueil rassemble les idées fortes du programme Health to Wealth de Accor, pensé pour explorer l'état actuel du secteur du bien-être à travers le monde et les grandes problématiques de notre époque. Health to Wealth a déjà diffusé un podcast instructif, en 12 épisodes, donnant la parole à des penseurs d'avant-garde, et organisé un concours de création de start-ups spécialisées dans le bien-être à Paris, en collaboration avec VivaTech.

« Accor cherche à impulser un changement transformationnel en soutenant l'émergence d'une économie du bien-être, avec le désir profond d'aider les individus, les entreprises et les communautés à réaliser leurs priorités en matière d'alignement personnel et de réussite », déclare Emlyn Brown, Directeur bien-être international, Accor. « Le livre blanc de Health to Wealth démontre combien le bien-être doit être reconnu comme un impératif pour tous si nous voulons maintenir l'équilibre de nos vies, de notre société et de notre planète. »

Cet ouvrage décline huit grandes voies que les entreprises, gouvernements et autres organismes doivent prendre en considération pour tracer leur propre feuille de route et ainsi adopter une culture du bien-être qui leur permettra de prospérer dans l'économie de demain. Ces contenus s'appuient sur le riche corpus d'idées partagées par les intervenants de la série de podcasts Health to Wealth. Les principales pistes de progrès évoquées sont les suivantes :

Le bien-être allie le corps et l'esprit – Le lien entre bien-être mental et physique est largement documenté : ces connaissances permettent de développer des technologies neuroscientifiques novatrices offrant des bénéfices tant psychologiques que physiologiques.



Les mesures scientifiques peuvent optimiser le bien-être – Les gouvernements, les organismes de santé et les entreprises sont appelés à collecter des données plus complètes et plus pertinentes en matière de santé, et à agir pour améliorer les paramètres mesurés.



Le bien-être commence par les finances – Tout en émettant le souhait d'aboutir à long terme à une répartition plus équitable des richesses, il est essentiel de prodiguer des conseils pour bien gérer son argent et son stress financier, tout en proposant des solutions de bien-être abordables.



L'accès au bien-être doit être pleinement démocratique – Le bien-être doit être inclusif et accessible à tous, indépendamment du niveau de ressources, du sexe, de l'origine ethnique, de la nationalité, de l'orientation sexuelle ou du handicap.



Une réflexion commune est nécessaire – À mesure que les organismes, les entreprises et les pays intègrent leurs idées et leurs actions à un écosystème plus large, l'amélioration de la santé des populations conduit à des économies plus productives et plus résilientes.



Les technologies doivent être forces de progrès – Donner à chacun le pouvoir de contrôler sa vie privée, ses données personnelles et leur sécurité, tout en améliorant la qualité des données qui sont partagées, collectées et utilisées, pour que les technologies soient porteuses de changement.



Notre propre bien-être est étroitement lié à celui de notre planète – Notre utilisation des ressources limitées de la planète est essentielle au sentiment de bien-être, car elle garantit que l'air, les aliments et l'eau sont sains et nutritifs, et conformes aux exigences du développement durable.



Le bien-être ignore les différences culturelles – Le bien-être est une aspiration universelle et essentielle à l'être humain ; s'il est reconnu comme une pierre angulaire des politiques publiques, il peut être un moteur de transformation du monde.

A l'instar de la série de podcasts Health to Wealth, ce livre blanc a été rédigé par l'agence Well Intelligence, en partenariat avec Accor. Well Intelligence est un groupe international de conseil aux entreprises, basé au Royaume-Uni, qui défend la pertinence et la vitalité culturelle des investissements dans le bien-être, en accompagnant les entreprises désireuses de mettre en œuvre des programmes efficaces, pour des collaborateurs et des communautés en meilleure santé.

Pour consulter et télécharger la Feuille de route pour une culture du bien-être transformatrice dans son intégralité, cliquer ici.

