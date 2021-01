Accor establece un ambicioso cronograma de apertura de nuevos hoteles para 2021

La prístina solvencia financiera de Accor, su presencia mundial, y su incomparable portafolio de marcas, no solo mantuvieron a la compañía en una posición sólida para enfrentar los desafíos de 2020, sino que gracias a sus capacidades de desarrollo y a su modelo organizacional el grupo pudo enfocarse en brindar apoyo y servicio a sus propietarios, desarrolladores y socios.

La categoría de estilo de vida será uno de los segmentos más vibrantes de Accor para los próximos años, y se espera que para 2023 se triplique la cantidad de aperturas de hoteles de estilo de vida. Asimismo, el segmento de estilo de vida de Accor actualmente aporta cerca del 5 % de los ingresos anuales del grupo, mientras que representa el 25 % del valor de los proyectos de desarrollo que adelanta la compañía. La empresa conjunta recientemente anunciada con Ennismore, cuya negociación se estima quede cerrada durante el segundo trimestre de 2021, será una potente contribución para la oferta de una plataforma profusamente diversa que habrá de volverse aún más fulgurante este año, gracias a las aperturas de diferentes propiedades con estilos únicos como el Mondrian Shoreditch London, JO&JOE Viena Westbahnhof, SO/ Sotogrande Resort & Spa, SLS Dubai y 25hours Dubai.

El segmento de lujo de Accor también se robará los titulares en 2021 con el Banyan Tree Doha en Qatar y las aperturas de Raffles en Udaipur y Yidda. Fairmont será testigo de la muy esperada apertura del Fairmont Century Plaza en Los Ángeles, junto con Fairmont Windsor en Inglaterra; Carton House, un hotel administrado por Fairmont en Dublín; Fairmont Ramla Riyadh; Fairmont Ambassador Seoul; y Fairmont Tagazhout Bay en Marruecos. Por su parte, Sofitel aportará la cuota de sofisticación francesa con varios destinos nuevos, incluidos Seúl, Hangzhou y Adelaide.

Durante 2020 también se presentaron oportunidades de conversión, que seguirán siendo un motor de crecimiento durante 2021 y los años por venir, ya que Accor ha emergido como el socio predilecto de diferentes propietarios independientes de hoteles que se han visto atraídos por la reconocida flexibilidad y facilidad de transición hacia la compañía, por su espectro inigualable de marcas y por su acogedora cultura que celebra la autenticidad, la diversidad y el emprendimiento.

A lo largo del inigualable portafolio de marcas del grupo, las principales en oportunidades de conversión son House of Originals (lujo), MGallery (top premium), Mövenpick (premium), Grand Mercure (premium), Mercure (intermedios), ibis Styles (económicos) y greet (de presupuesto). No es de sorprender que estas siete marcas representen el 43 % del proceso de aperturas de Accor para los próximos cinco años. Por ejemplo, MGallery dará la bienvenida a varios hoteles nuevos en ubicaciones de enlace clave este año, incluidos Orchard Hills Residences Singapore – MGallery, The Silveri Hong Kong – MGallery y el Porter House Hotel – MGallery en Sídney, Australia.

Se espera que todas las nuevas propiedades del grupo abran cumpliendo plenamente el sello ALLSAFE de higiene y limpieza de Accor. El sello ALLSAFE fue creado por Accor a mediados de 2020 para ofrecer a los huéspedes la seguridad de un estándar de limpieza e higiene del hotel verificado por terceros. Estos estándares fueron desarrollados y verificados por Bureau Veritas, líder en pruebas operativas, inspecciones y certificaciones.

Si desea conocer más información, la reseña "aperturas destacables" adjunta presenta una mirada de alto nivel a algunas de las nuevas propiedades de Accor que los huéspedes y viajeros entusiastas podrán disfrutar alrededor del mundo en 2021.

Aperturas destacables de 2021

Norte de Europa

Fairmont Windsor Park – Una lujosa escapada de salud y bienestar cerca de Windsor Great Park y Savill Gardens

– Carton House, un hotel administrado por Fairmont, Dublín – El primer hotel de Fairmont en Irlanda, se encuentra en un sitio de patrimonio histórico que data de 1176

Swissôtel Kursaal Bern – Impresionantes vistas de montaña y panorámicas de la ciudad en este hotel urbano conectado a un centro de convenciones y casino

Mondrian Shoreditch London – La sexta propiedad de la marca será una insignia europea y demarca un emocionante regreso a Londres.

– Pullman Tbilisi, Georgia – Un destino muy esperado, con una ubicación excepcional en la emblemática Axis Towers

– Merici Hotel Sittard, MGallery – Un escapada urbana con 82 habitaciones, ubicado en un antiguo monasterio holandés en el centro histórico de la ciudad de Sittard.

– JO&JOE Viena Westbahnhof, Austria – Abrirá en los dos pisos superiores de la futura tienda IKEA en Westbahnhof.

– Ibis Lviv, Ucrania – Un hotel radiante, moderno y elegante, ubicado en el centro de esta antigua ciudad con un rico patrimonio histórico y arquitectónico

– Ibis Baku , Azerbaiyán – El primer hotel en concepto ágora de la región, ubicado en el enigmático corazón de Bakú

– Ibis Styles Chelyabinsk, Rusia – Inspirado en un meteorito y nacido de las manos de uno de los diseñadores más aclamados de Rusia

Europa Meridional

SO/ Sotogrande Resort & Spa – Sobre las orillas de Costa del Sol, este icónico hotel renovado es la primera propiedad en España de la marca de moda SO/

– Angsana Corfu – Este complejo turístico muy chic, enclavado en un risco que mira al mar Jónico, es el primer destino de la marca en Europa

– Pompei Habita 79 - MGallery – Ubicado en una gran villa del siglo XIX con vista desde la azotea a las fascinantes y legendarias ruinas de Pompeya

– 25hours Hotel Piazza San Paolino, Florencia – Conduce a los huéspedes en un divertido viaje a través de las fuerzas dicotómicas del Inferno y el Paradiso de Dante

Mama Shelter Rome – Mama se encargará de todo en la primera dirección de la marca en Italia, un hermoso y moderno refugio urbano

– greet Bordeaux Aéroport – Momentos joviales entre viajeros y familias, con un diseño renovado y un servicio muy acogedor

– greet Rennes Pacé – El cuarto hotel de la marca se involucra localmente y se enfoca en lo que es más importante para sus huéspedes

– Mama Shelter - Mama París Litwin – Una burbuja de serenidad, felicidad y humor para que los huéspedes de negocios y los locales disfruten juntos

– Mercure Peyraguedes Loudenvielle Pyrénées – El verdadero sentido de la hospitalidad con personal genuino y amigable en este centro turístico de montaña

– Ibis Montpellier Aéroport – Convenientemente ubicado para viajeros que hacen conexiones rápidas a través de Francia

– Novotel Megève Mont Blanc – Un paraíso de esquiadores a pocos pasos del Megeve Ski Resort y la Mont d'Arbois Ski Area

– Novotel Annemasse – Con un espectacular bar y restaurante en la azotea que ofrece vistas alucinantes de los Alpes y el Jura

JO&JOE Buzenval – El concepto Open House de la marca abrirá en uno de los barrios de moda y emergentes de París, con 160 camas y azotea

El concepto Open House de la marca abrirá en uno de los barrios de moda y emergentes de París, con 160 camas y azotea TRIBE Carcassone – Ubicado al sur de Francia, este nuevo hotel contará con vistas increíbles sobre la histórica ciudad

– Ubicado al sur de Francia, este nuevo hotel contará con vistas increíbles sobre la histórica ciudad TRIBU Le Touquet – A solo dos horas de París, esta propiedad contará con un diseño vibrante en un ambiente verde y relajante cerca del mar.

India, Oriente Medio + África

Raffles Udaipur – El primer hotel de la marca en India , al estilo de un palacio romántico, enclavado en una isla privada del lago Udaisagar

– Raffles Jeddah – Inspirado en la riqueza del patrimonio histórico árabe, el hotel ofrece lujo opulento con extravagantes suites de boda y entretenimiento

– Banyan Tree Doha, Qatar – El primer hotel de la marca en Qatar , con una ubicación ideal en la deslumbrante ciudad de Mushaireb

Fairmont Ramla Riyadh – Las residencias con servicios ofrecen un hogar de lujo lejos de casa, permeado por la esencia local saudí

– Fairmont Tagazhout Bay, Marruecos – Un tranquilo destino frente al mar, rodeado de olivos y jardines de argán

Rixos Jewel of the Creek en Dubái – Un complejo urbano totalmente integrado que enfatiza el ocio, el entretenimiento, los deportes y los alimentos y bebidas

– Rixos Premium Magawish, Egipto – Un exclusivo complejo turístico todo inclusivo ubicado en las costas del Mar Rojo .

SLS Dubai – El primer hotel SLS en abrir en Oriente Medio , que ofrece residencias y habitaciones de hotel de lujo, con vistas sin obstrucción al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, así como a Dubai Creek

Swissôtel Living Jeddah – El primer destino de residencias con servicios de Swissôtel en el reino

– Mantis Kivu Queen uBuranga, Ruanda - Un hotel de lujo flotante que navegará a través de uno de los grandes lagos de África; el lago Kivu

25hours Dubai – Un peculiar hotel de diseño con gran encanto y personalidad forjada por la cultura local de Dubái

– Th8 Dubai – Inspirado en el estilo de vida de la moda, el glamour y el jet-set de las fantásticas arenas blancas y la escena art decó de Miami Beach , Th8 encarna la ciudad y la cultura donde reside conservando su carácter original

Sudeste Asiático

Fairmont Ambassador Seoul – El primer hotel Fairmont en Corea del Sur que cuenta con un Fairmont Gold Lounge y servicios Fairmont Fit de lujo.

V Villas Phuket - MGallery – Villas privadas que ofrecen exclusividad y privacidad con una vista espectacular de la bahía Ao Yon en la zona sur de Phuket

– Admiral Hotel Manila - MGallery – Un portal a la era dorada de la ciudad, con una mezcla del diseño español y el art decó modernos

Orchard Hills Residences Singapore - MGallery – La primera dirección de MGallery en Singapur es una escapada urbana de bienestar diseñado por un equipo galardonado

– Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences – Con vistas al Seokchon Lake Park, cerca de Lotte World Tower y la estación del metro de Jamsil

Pacífico

Mövenpick Hotel Hobart, Australia – El primer hotel Mövenpick en Australia es un hotel cálido y contemporáneo con historia culinaria y energía cosmopolita

– The Porter House Hotel - MGallery, Sídney, Australia – Un edificio que hace parte del patrimonio histórico de la década de 1870 y se convirtió en hotel boutique de lujo en el distrito del centro de la ciudad

– Sofitel Adelaide, Australia – Hotel de clase mundial con un refinado sentido de lujo moderno y un toque de decadentismo francés

– The Sebel Wellington Lower Hutt, Nueva Zelanda – Muebles cálidos, elegantes y hogareños hacen que los huéspedes se sientan bienvenidos en este hotel estilo apartamento

Gran China

Fairmont Sanya Haitang Bay – El primer Fairmont Resort insignia en la Gran China, que cuenta con el primer hotel del mundo que es atravesado por un canal de agua marina

– Sofitel Hangzhou Yingguan – Ubicado cerca del lago Xianghu, entre la Ciudad de los Lagos de China y cerca del popular parque temático Songcheng

– The Silveri Hong Kong - MGallery – El primer hotel de la marca en Hong Kong es una elegante mansión emplazada entre el verde tranquilo de la isla de Lantau

– Ocean Spring Resort Chengdu - MGallery – Una experiencia tipo boutique rodeada por los paisajes idílicos del Parque Internacional de Triatlón de Chengdu

– Pullman Jiaxing Pinghu Excellence – Un hotel acogedor para huéspedes de negocios, familias y mascotas, ubicado cerca de Ming Lake y el Parque Forestal Nacional Jiulongshan

Norte y Centroamérica

Fairmont Century Plaza – El renacimiento de un destino icónico, amado por celebridades, presidentes y diplomáticos, enclavado entre la acción de Hollywood

Novotel México City Toreo– La marca contemporánea ofrece un diseño espacioso y modular, y una cocina abierta en el área de Naucalpan

SLS Cancun Hotel & Residences – Un santuario frente al mar en el corazón de Puerto Cancún, con 45 suites, vistas al océano y decoración de clase mundial

SLS Harbour Beach Residences – La segunda torre residencial de lujo en Cancún, México, con interiores del maestro italiano Piero Lissoni

Suramérica

SLS Puerto Madero , Argentina – Recientemente construido, se eleva alto en una de las áreas más vibrantes del país

– Novotel Santa Cruz, Bolivia – Un nuevo desarrollo impresionante que espera atraer huéspedes de negocios y placer

– JO&JOE Largo do Boticário – El primer destino fuera de Europa para esta marca que crece aceleradamente

