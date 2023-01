Accor revela su informe técnico de liderazgo de opinión Health to Wealth

UNA HOJA DE RUTA HACIA UNA CULTURA DEL BIENESTAR TRANSFORMADORA

PARÍS, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Accor, un grupo hotelero líder a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de su tan esperado informe técnico, que explora ocho vías clave para orientar los negocios, la sociedad y el liderazgo hacia un futuro donde el bienestar y la realización a nivel humano sean prioridades esenciales. Titulado "The Road Map Towards a Transformational Well-Being Culture" ("La hoja de ruta hacia una cultura del bienestar transformadora"), este informe de investigación forma parte de la reveladora serie de Accor Health to Wealth, diseñada para explorar el estado de bienestar del mundo y los problemas que definen nuestro tiempo. Health to Wealth ya lanzó un inspirador podcast de 12 episodios donde presenta a intelectuales líderes, además de un desafío empresarial en colaboración con VivaTech en París para empresas emergentes en el sector del bienestar.

"Accor busca impulsar cambios transformadores, y respalda un giro hacia el surgimiento de una economía de bienestar, con el firme deseo de ayudar a las personas, empresas y comunidades a lograr sus prioridades de compatibilización y prosperidad", afirmó Emlyn Brown, vicepresidente global de Bienestar de Accor. "El informe técnico de Health to Wealth demuestra que el bienestar debe ser reconocido como un imperativo para todos, si queremos mantener el equilibrio para nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestro planeta".

El informe técnico destaca ocho vías clave a ser consideradas por las empresas, los gobiernos y las organizaciones mientras trazan sus propias hojas de ruta hacia una cultura del bienestar, lo que les permitirá prosperar en la economía futura. Estos hallazgos se basan en el generoso cuerpo de conocimientos que compartieron los oradores en la serie de podcasts Health to Wealth. Las vías clave para avanzar incluyen lo siguiente:

El bienestar es de cuerpo y la mente: el vínculo entre el bienestar mental y físico ha sido ampliamente documentado y estos aprendizajes están generando tecnología neurocientífica innovadora con beneficios psicológicos y fisiológicos.



Las mediciones pueden optimizar el bienestar: los gobiernos, las organizaciones de salud y las empresas deben recopilar datos de salud más completos e importantes, y actuar en función de esto para mejorar los valores.



Nuestro bienestar comienza con nuestras finanzas: con el objetivo a largo plazo de lograr una distribución más equitativa de la riqueza, es esencial ayudar a las personas a administrar el dinero y el estrés financiero, a la vez que se ofrecen soluciones de bienestar asequibles.



El acceso al bienestar debe ser totalmente democrático: el bienestar debe ser inclusivo, disponible, accesible y alcanzable para todos, sin importar la riqueza, el género, la raza, la nacionalidad, la sexualidad o la capacidad.



Se necesita un pensamiento conjunto: a medida que las organizaciones, corporaciones y naciones conectan sus ideas y acciones en un ecosistema más amplio, la mejora de la salud de sus poblaciones conduce a economías más prósperas y sólidas.



La tecnología debe convertirse en una fuerza positiva: empoderar a las personas para que tengan control sobre sus datos, privacidad y seguridad, a la vez que mejora la calidad de los datos que se comparten, recopilan y utilizan, es una fuerza positiva para el cambio.



Nuestro propio bienestar está entrelazado con el de nuestro planeta: La forma en que usamos los valiosos recursos planetarios es fundamental para una sensación de bienestar en el mundo, garantizando que nuestros suministros de aire, alimentos y agua sean seguros, nutritivos y sostenibles.



El bienestar trasciende las diferencias culturales: el deseo de estar bien es una aspiración universal y esencial del ser humano; si se lo reconoce como piedra angular de la política pública, puede ser el motor que transforme el mundo.

Al igual que en la serie de podcasts Health to Wealth, Well Intelligence, en asociación con Accor, fue el curador del informe técnico. Well Intelligence es un grupo asesor de negocios a nivel internacional con sede en el Reino Unido que aboga por la relevancia y el sustento cultural que generan las inversiones en bienestar, guiando a las empresas en su búsqueda de establecer programas de bienestar impactantes, fuerzas de trabajo en mejor forma y comunidades más saludables.

Para leer y descargar en su totalidad "La hoja de ruta hacia una cultura del bienestar transformadora", haga clic aquí

ACERCA DE ACCOR

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial, compuesto por 5,300 propiedades y 10,000 establecimientos de alimentación y bebidas en 110 países. El grupo cuenta con uno de los ecosistemas hoteleros más diversos y completamente integrados de la industria que, entre otros emprendimientos, abarca más de 40 marcas hoteleras de lujo, premium, medianas y económicas, lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas de marca, propiedades de alojamiento compartido, servicios de conserjería y espacios de trabajo conjunto. La posición incomparable de Accor en la categoría de estilo de vida y hospitalidad, una de las que crecen a mayor velocidad en la industria hotelera, es liderada por Ennismore, una empresa conjunta en la que Accor posee una participación mayoritaria. Ennismore es una empresa de hospitalidad creativa con un colectivo global de marcas de emprendedores y creadas por sus fundadores con un propósito central. Accor cuenta con una cartera inigualable de marcas distintivas y más de 230,000 miembros del equipo en todo el mundo. Los miembros se benefician gracias al muy inclusivo programa de lealtad de la empresa (ALL - Accor Live Limitless), un aliado diario para el estilo de vida que ofrece acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. A través de sus compromisos globales de sostenibilidad (como el logro de cero emisiones netas de carbono para 2050, la eliminación global de plásticos de un solo uso en la experiencia del huésped de sus hoteles, etc.), Accor Solidarity, RiiSE y las iniciativas del ALL Heartist Fund, el grupo se enfoca en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores Euronext de París (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (código bursátil: ACCYY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite group.accor.com o siga a Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok.

Contactos para la prensa: Charlotte Thouvard, [email protected]; Mike Taylor, [email protected]

FUENTE Accor

SOURCE Accor