Accord Healthcare conclut un accord de distribution exclusif avec Molteni Farmaceutici pour le premier implant de buprénorphine approuvé en Europe

Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux journalistes de presse spécialisés dans le commerce et la médecine. Ce communiqué de presse n'est PAS destiné aux journalistes de la presse grand public.

HARROW, Angleterre, 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Accord Healthcare a conclu un accord de distribution exclusif avec Molteni Farmaceutici pour la commercialisation de Sixmo®▼ (implant de buprénorphine). Sixmo est un traitement par agonistes opioïdes, administré par le biais d'un premier implant unique en son genre, placé sous la peau pendant six mois. Approuvé en Europe, il offrira une option de traitement pratique à ceux qui en ont besoin.

Cet accord de partenariat réunit, en tant que détenteur de l'autorisation de commercialisation de Sixmo, l'expertise et l'héritage de Molteni Farmaceutici sur le marché spécialisé de la dépendance aux opioïdes, et la vaste portée commerciale d'Accord Healthcare qui compte sur une équipe de vente et de marketing experte. L'accord est stratégiquement avantageux pour les deux parties qui partagent l'objectif commun d'offrir aux personnes à travers l'Europe ce traitement pour la toxicomanie.

Paul Tredwell, Vice President Speciality Brands chez Accord pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, a déclaré :

« Cet accord de distribution pour Sixmo marque le début de notre engagement à lancer un certain nombre de médicaments pour le traitement de la toxicomanie, par le biais de notre franchise spécialisée CNS. Notre mission consiste à accroître l'accès aux médicaments vitaux et avec Sixmo, nous avons le potentiel de faire la différence dans la vie des patients en leur offrant une option de traitement supplémentaire. »

On estime à 1,3 million le nombre de consommateurs d'opioïdes à haut risque (principalement l'héroïne) en Europe[i], mais les taux de traitement sont faibles, puisque seulement 50 % des personnes souffrant de dépendance aux opioïdes reçoivent un traitement par agonistes opioïdes (méthadone ou buprénorphine)[ii].

Giuseppe Seghi Recli, President de Molteni Farmaceutici, a déclaré : « L'objectif principal de notre société est de concevoir des traitements capables d'améliorer la qualité de vie des patients. Nous pensons que Sixmo représente un réel changement dans le paradigme du traitement des patients souffrant de troubles dus à l'utilisation d'opioïdes. Cette nouvelle entente avec Accord constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de croissance de Molteni dans ses principaux domaines d'activité par le biais d'un partenariat pertinent au niveau européen dans le but d'améliorer l'accès des patients à de nouvelles options thérapeutiques en matière de toxicomanie. »

À propos de Sixmo®

Sixmo®, indiqué pour les patients adultes déjà stables avec une dose de 8 mg/jour ou moins de buprénorphine, a reçu l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne des médicaments en juin 2019. Sixmo est disponible sous la forme d'un implant à insérer sous la peau, qui libère de la buprénorphine en continu dans le corps.

À propos d'Accord Healthcare

Basée au Royaume-Uni, Accord Healthcare Europe est l'une des sociétés pharmaceutiques connaissant la croissance la plus rapide en Europe. Accord dispose de l'une des plus vastes parts de marché parmi toutes les sociétés européennes de médicaments génériques et biosimilaires qui commercialisent des médicaments génériques dans plus de 80 pays à travers le monde.

Cette présence mondiale lui permet de fournir des médicaments essentiels et abordables aux systèmes de santé nationaux et d'aider les professionnels de la santé à transformer la vie de patients dans le monde entier.

L'approche d'Accord est agile et inventive et a pour but d'améliorer les produits et l'accès des patients à ces derniers. Accord s'efforce de penser différemment et d'offrir encore plus d'avantages aux patients du monde entier. www.accord-healthcare.com

À propos de Molteni Farmaceutici

Fondée en 1892 et basée en Italie, Molteni Farmaceutici est une société pharmaceutique privée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de traitements médicamenteux destinés à lutter contre les addictions et les douleurs modérées à sévères.

Molteni, en tant que chef de file du secteur de la toxicomanie, opère à la fois directement, en Italie et en Pologne, et par l'intermédiaire de son réseau de partenaires spécialisés dans plus de 50 pays. La société est un partenaire préférentiel qualifié d'organisations internationales et non gouvernementales telles que l'UNICEF, le PNUD, l'IDA Foundation et le Fonds mondial. Depuis 2017, elle a acquis la certification ELITE auprès de la bourse italienne.

www.moltenifarma.it

[i] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA 2019

[ii] EMCDDA – Tackling Opioid Dependence

SOURCE Accord Healthcare