Accruent annonce une croissance à deux chiffres de ses partenaires lors de la conférence Synergie 2020

De solides alliances assurent le succès de la mise en œuvre et du soutien pour les clients du monde entier

AUSTIN, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Accruent, le principal fournisseur de solutions de gestion de l'environnement bâti, a annoncé une augmentation de plus de 16 % de son réseau de partenaires en 2019 lors de sa conférence mondiale des partenaires, Synergy, qui s'est déroulée du 12 au 15 janvier 2020 à Séville, en Espagne. De plus, Accruent a profité de l'événement pour reconnaître l'impact croissant de son réseau de partenaires et présenter ses prix annuels aux partenaires.

Le British Institute of Facilities Management a récemment estimé que les dépenses mondiales en gestion des installations dépassent 1,2 billion de dollars par an. Cet investissement massif est porté par des tendances telles que l'utilisation d'espaces de travail flexibles, la gestion stratégique de la consommation d'énergie et une transition de la maintenance préventive à la maintenance prédictive. Comme ces tendances sont adoptées par des organisations du monde entier, les fournisseurs de logiciels de gestion des installations comme Accruent ont besoin d'un solide réseau de partenaires capables de répondre aux besoins des clients. Un élément essentiel d'un tel réseau de partenaires est la communication permanente entre le fournisseur et ses partenaires afin de s'assurer qu'ils restent alignés à mesure de l'évolution du marché.

Chaque année, les partenaires Accruent du monde entier se réunissent à la conférence Synergy pour des séances consacrées à l'actualité des produits Accruent et aux tendances du secteur, ainsi que pour partager les meilleures pratiques. Cet événement annuel reflète la diversité et l'énergie du réseau de partenaires Accruent qui couvre plus de 40 pays. Le thème de la conférence de cette année, « Accélérer ensemble », a été choisi pour refléter la façon dont l'événement aide les partenaires à découvrir les tendances du marché, à parler de collaborations et à tirer parti du portefeuille de solutions et de services Accruent. La conférence a également donné aux partenaires l'occasion de partager des éléments de connaissance avec Accruent et de se concentrer sur l'identification des opportunités de croissance qui complètent les stratégies commerciales des partenaires.

La cérémonie de remise des prix de Synergy 2020 a récompensé la réussite des partenaires Accruent, notamment :

Partenaire de l'année 2019 : Mensch und Machine a été distinguée pour la régularité de son succès, sa croissance et sa capacité à dépasser les attentes des clients

Plus grand projet de nouveau client en 2019 : Hagerman and Company a été récompensée pour le soutien que l'entreprise a apporté à un important fournisseur d'énergie compétitif aux États-Unis

Partenaire le plus prometteur pour 2019 : Synchronoss a été reconnue pour le développement de son plan initial et son engagement à commercialiser conjointement les solutions IdO d'Accruent sur le marché des bâtiments intelligents

Partenaire le plus constant : Symetri a été distinguée pour le leadership, l'expertise technique et les compétences en développement des affaires dont la société fait preuve depuis de nombreuses années

Prix du portefeuille complet : Cushman & Wakefield a été récompensée pour ses résultats dans plusieurs gammes de produits Accruent

« Nos prix partenaires saluent non seulement les efforts et les performances exceptionnels de nos partenaires, mais représentent également la valeur que nos partenaires apportent aux clients qu'ils servent », a déclaré Hans de Groot, vice-président directeur Channels and Partnerships, Accruent. « Les organisations du monde entier ont besoin de renseignements qui permettent de gérer l'environnement bâti, et notre réseau de partenaires est un élément clé de notre capacité à leur fournir les outils pour recueillir ces renseignements. »

Accruent est au service de plus de 10 000 entreprises, universités et entités gouvernementales dans le monde entier, en fournissant des solutions qui aident ses clients à planifier, gérer et assurer la conformité de leurs installations, de leurs actifs et les travaux nécessaires pour les maintenir. Acquise par Fortive Corporation en 2018, Accruent possède plus de vingt bureaux dans le monde.

« Tant sur le plan géographique que par la diversité de notre portefeuille de produits, nous avons constaté une expansion rapide de notre base de partenaires mondiaux et, ensemble, nous visons un niveau élevé de service, de professionnalisme et de flexibilité pour nos clients », a ajouté Andy Ruse, le président d'Accruent. « Dans cette nouvelle vague de technologie, nous devons former des alliances solides avec d'autres entreprises qui non seulement répondent aux attentes de nos clients, mais les dépassent. »

À propos d'Accruent

accruent.com, @accruentllc

Accruent est le premier fournisseur mondial de solutions intelligentes pour l'environnement bâti, couvrant les biens immobiliers, les actifs physiques et numériques, ainsi que les systèmes technologiques intégrés qui les relient et les contrôlent. Accruent continue de définir de nouvelles attentes quant à la façon dont les organisations peuvent utiliser les données pour transformer la manière dont elles gèrent leurs installations et leurs actifs. Avec des bureaux importants à Austin, à La Nouvelle-Orléans, à Londres et à Amsterdam, Accruent sert plus de 10 000 clients dans un large éventail de secteurs d'activité dans plus de 150 pays à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834621/Accruent_Logo.jpg

Related Links

https://www.accruent.com/



SOURCE Accruent