Accruent führt den „Wettlauf zur Cloud" mit der Veröffentlichung von Meridian Cloud for Life Sciences an

Dieses hochsichere, von Experten validierte SaaS-EDMS treibt Life-Sciences-Organisationen in die Cloud und ermöglicht ihnen bahnbrechende Innovationen und Verbesserungen ihres Geschäftsergebnisses.

AUSTIN, Texas, 28. April 2021 /PRNewswire/ -- Accruent, der führende Anbieter von Lösungen für das Management der gebauten Umwelt, gab heute die Veröffentlichung von Meridian Cloud for Life Sciences bekannt, einer cloudbasierten, validierten Version seines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (EDMS) Meridian, das heute bereits von 8 der 10 weltweit führenden Pharmaunternehmen eingesetzt wird.

Top-Pharmaunternehmen - wie Johnson & Johnson, Pfizer und Moderna - verändern die Welt mit bahnbrechenden Innovationen wie den diesjährigen beispiellosen Impfstoffeinführungen, und diese Bemühungen werden nur durch erstklassige Produktionsabläufe ermöglicht, die von Systemen wie Meridian unterstützt werden. Diese jüngste Innovation wird es Branchenführern ermöglichen, Veränderungen vorzunehmen, und ihnen helfen, teure und zeitraubende Hindernisse wie Anlagenstillstände, kostspielige Validierungsprozesse, Distributionsprobleme und mehr zu überwinden.

„Die Zukunft liegt in der Cloud - insbesondere für geschäftskritische Tools wie ein EDMS - und alle großen und vorausschauenden Unternehmen sind bereits dabei, den Übergang zu vollziehen", sagte Andrew Schafer, Senior Vice President of International Sales, Accruent. „Die Pandemie hat die Wichtigkeit von robusten EDMS-Funktionen für die Biowissenschaften in den Vordergrund gerückt, wobei EDMS eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Wartung, des Lieferkettenmanagements, der Produktionsverfügbarkeit und der Steigerung der Arbeitseffizienz spielt. Die Pandemie hat auch die Schwächen von On-Premise-Systemen und die Herausforderungen beim Versuch, sie aus der Ferne zu verwalten, deutlich gemacht. Meridian Cloud for Life Sciences bietet diesen Weg in die Cloud und liefert gleichzeitig die beste EDMS-Funktionalität und Erfahrung."

Organisationen, die auf Meridian Cloud for Life Sciences umsteigen, profitieren von:

Vereinfachte Systemqualifizierung, Validierung und Audits.

Geringeres Risiko und geringere Qualitätskosten, was die Kosten senkt und den ROI maximiert.

Unterstützte Zusammenarbeit für Engineering und Manufacturing Excellence in der Cloud.

Kontinuierliche Lieferung von validierten Systemverbesserungen.

Geringere IT-Belastung durch kontinuierliche Wartung und Support.

Diese Vorteile werden durch Cloud-basierte elektronische Dokumentenmanagement-Funktionen und robuste validation-as-a-service -Funktionen erreicht, die eine kontinuierliche Einhaltung von Title 21 CFR, cGMP, GMP Annex 11 und anderen wichtigen Vorschriften ermöglichen. Diese Funktionen werden entscheidend sein, da die Compliance-Vorschriften immer komplexer werden.

Andy Ruse, Präsident von Accruent, fügte hinzu: „Die schnelle digitale Transformation der EDMS-Anforderungen in die Cloud wird durch die einzigartige Validierungsexpertise von Accruent und die einzigartige, vernetzte Lösungssuite des Unternehmens für das Management der gebauten Umwelt unterstützt - und hilft Unternehmen, vernetzte datengesteuerte Ökosysteme zu schaffen. Und das ist erst der Anfang."

