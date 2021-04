Accruent prend la tête de la « course au cloud » avec le lancement de Meridian Cloud pour les sciences de la vie

Ce GED SaaS hautement sécurisé et validé par des experts propulse les organisations du secteur des sciences de la vie vers le cloud, facilitant ainsi les innovations révolutionnaires et l'amélioration de leurs résultats.

AUSTIN, Texas, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Accruent, le principal fournisseur de solutions de gestion de l'environnement bâti, a annoncé aujourd'hui la sortie de Meridian Cloud for Life Sciences, une version validée et basée sur le cloud de son système de gestion électronique des documents (GED), Meridian, que 8 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde utilisent déjà aujourd'hui.

Des entreprises pharmaceutiques de premier plan, comme Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna – changent le monde grâce à des innovations révolutionnaires comme le déploiement sans précédent de vaccins cette année, et ces efforts ne sont possibles que grâce à des opérations de fabrication de premier ordre soutenues par des systèmes comme Meridian. Cette dernière innovation permettra aux leaders de l'industrie d'opérer des changements, en les aidant à surmonter les obstacles coûteux et chronophages tels que les arrêts d'usine, les processus de validation coûteux, les problèmes de distribution, etc.

« L'avenir est dans le cloud - en particulier pour les outils critiques comme un GED - et toutes les plus grandes et les plus avant-gardistes organisations sont déjà en train de faire rapidement la transition », déclare Andrew Schafer, Senior Vice President of International Sales, Accruent. « La pandémie a mis en évidence l'importance d'une capacité de GED robuste pour les sciences de la vie, le GED jouant un rôle clé dans la maintenance, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le temps de production et l'efficacité du travail. La pandémie a également mis en évidence les faiblesses des systèmes sur site et les difficultés rencontrées pour essayer de les gérer à distance. Meridian Cloud for Life Sciences offre cette voie vers le cloud, tout en proposant les meilleures fonctionnalités et expériences en matière de GED. »

Les organisations qui passent à Meridian Cloud for Life Sciences bénéficieront de ce qui suit :

Simplification de la qualification, de la validation et des audits des systèmes.

Diminution du risque et du coût de la qualité, pour des coûts réduits et un retour sur investissement maximal.

Collaboration soutenue pour l'excellence de l'ingénierie et de la fabrication dans le cloud.

Livraison continue d'améliorations validées du système.

Réduction de la charge informatique liée à la maintenance et à l'assistance permanentes.

Ces avantages sont obtenus grâce à des capacités de gestion de documents électroniques basées sur le cloud et à des fonctionnalités de validation en tant que service robustes qui permettent une conformité continue avec le titre 21 CFR, les cGMP, l'annexe 11 des GMP et d'autres réglementations clés. Ces fonctionnalités seront essentielles dans la mesure où les règles de conformité continuent de se complexifier.

Andy Ruse, président d'Accruent, ajoute : « La transformation numérique rapide des besoins en matière de GED vers le cloud est soutenue par l'expertise unique d'Accruent en matière de validation et par la suite unique et connectée de solutions de gestion de l'environnement bâti de la société, qui aide les organisations à créer des écosystèmes interconnectés axés sur les données. Et ce n'est que le début. »

Rejoignez-nous pour un webinaire de 30 minutes afin d'en savoir plus sur Meridian Cloud for Life Sciences.

À propos d'Accruent

accruent.com, @accruentllc

Accruent est le premier fournisseur mondial de solutions intelligentes pour l'environnement bâti - couvrant les biens immobiliers, physiques et numériques, ainsi que les systèmes technologiques intégrés qui les connectent et les contrôlent. Accruent continue de définir de nouvelles attentes quant à la manière dont les organisations peuvent utiliser les données pour transformer la façon dont elles gèrent leurs installations et leurs actifs. Avec des bureaux principaux à Austin, à la Nouvelle-Orléans, à Londres et à Amsterdam, Accruent sert plus de 10 000 clients dans un large éventail d'industries et dans plus de 150 pays à travers le monde.

SOURCE Accruent