Accuray continua a expansão global do Sistema Radixact® para mais centros de tratamento de câncer

SUNNYVALE, Califórnia, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY) anunciou hoje que o Hospital das Clínicas em La Paz, Bolívia, é o primeiro no país a tratar pacientes com câncer usando o Sistema de Tratamento Radixact®, a nova geração da plataforma TomoTherapy®. A instalação deste sistema, substituindo uma máquina de cobalto mais antiga, expandirá o acesso a uma tecnologia de tratamento de câncer de última geração para Bolivianos.

O Sistema Radixact permitirá que a equipe de saúde do Hospital de Clínicas trate diariamente os casos de rotina, bem como os casos mais difíceis quando necessário, incluindo câncer de mama e câncer cervical, linfomas, meduloblastomas, retinoblastomas e tumores metastáticos. Esta tecnologia inovadora ajudará o Hospital de Clínicas a melhorar substancialmente a oportunidade de oferecer tratamentos de alto nível para pacientes de baixa renda com tumores altamente complexos, a se beneficiarem de técnicas avançadas de tratamento.

"No Hospital de Clínicas, temos o compromisso de melhorar o tratamento dos pacientes Bolivianos com câncer. A radioterapia é um passo importante no processo de tratamento de pacientes, entretanto, em nosso país, mais de 50% das máquinas têm mais de 20 anos1. Embora o uso de radiação tenha sofrido melhorias significativas ao longo dos anos, nem sempre tivemos acesso as mais recentes tecnologias para tratar nossos pacientes" declarou a Dra. Lilian Zamuriano, chefe da unidade de radioterapia do Hospital de Clínicas. "Com a instalação do Sistema Radixact, nosso hospital agora dispõe de um dos sistemas de radioterapia mais avançados do mundo. Podemos oferecer tratamentos a quase qualquer paciente que se beneficie da radioterapia, com tratamentos personalizados e extremamente precisos, desenvolvidos para minimizar o risco de efeitos colaterais e o impacto do tratamento em suas vidas."

Saiba como funciona o Sistema Radixact: https://www.youtube.com/watch?v=tMbJBIBtplU&t=19s

Benefícios do Sistema Radixact

Sistema integrado de Radioterapia Guiada por Imagens 3D (IGRT) com Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) - (IG-IMRT), uma técnica avançada de radioterapia.

A plataforma oferece um Acelerador Linear mais potente, com integração das imagens TC (Tomografia Computadorizada) à entrega do tratamento helicoidal, permitindo a execução de um tratamento individualizado e de alta precisão na distribuição de doses às formas do tumor do paciente e minimizando as doses nos tecidos normais e sadios (saudáveis) – redução da toxicidade.

A precisão do tratamento é obtida através da radioterapia guiada por imagens 3D (IGRT) que garante o posicionamento correto do paciente e entrega da dose alvo desejada conforme planejamento, mesmo quando ocorrer alterações anatômicas. O sistema captura imagens diárias do paciente, como parte do posicionamento, para saber exatamente a localização do tumor no momento do tratamento

Tratamentos altamente eficientes e eficazes, expandindo o alcance da radioterapia e possibilitando que casos previamente considerados intratáveis sejam tratados com facilidade e em um processo ininterrupto.

"Temos o orgulho de fazer parceria com a Dra. Zamuriano e seus colegas neste marco para pacientes com câncer na Bolívia. Acreditamos que o Sistema Radixact oferecerá à equipe de atendimento médico as ferramentas necessárias para o controle efetivo de tumores cancerosos e, ao mesmo tempo, aumentar rá o número de pacientes que podem ser tratados todos os dias, finalmente, ajudando mais pacientes a voltarem a viver suas vidas, mais rápido ", disse Suzanne Winter, diretora comercial e vice-presidente sênior de P&D da Accuray.

Sobre a Accuray

A Accuray está comprometida em expandir o poderoso potencial da radioterapia para melhorar o máximo de vidas possível. Criamos soluções únicas e revolucionárias que são desenvolvidas para oferecer tratamentos de radiação desde casos simples até mesmo para os casos mais complexos, ao mesmo tempo em que facilitamos ainda mais casos de tratamento, para atender a todo o espectro das necessidades dos pacientes. Dedicamos-nos à inovação contínua em radioterapia para oncologia, neurocirurgia e além, à medida que nos associamos aos médicos e administradores, capacitando-os a ajudar os pacientes a retornar às suas vidas, mais rapidamente. A Accuray está sediada em Sunnyvale, Califórnia, com instalações em todo o mundo. Para saber mais, acesse www.accuray.com ou siga-nos no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

1 https://dirac.iaea.org/Query/Map2?mapId=3; acessado em 25/2/2021.

FONTE Accuray Incorporated

