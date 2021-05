Accuray continúa la expansión global del sistema Radixact® a más centros de tratamiento de cáncer

SUNNYVALE, California, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY) anunció hoy que el Hospital de Clínicas de La Paz, Bolivia, es el primero en el país en tratar a pacientes con cáncer a través del sistema de entrega de tratamiento Radixact®, la plataforma de TomoTherapy® de próxima generación. La instalación de este sistema, que reemplaza a una antigua máquina de cobalto, ofrecerá en Bolivia el acceso a una tecnología de última generación para el tratamiento del cáncer.

El sistema Radixact permitirá al equipo profesional del Hospital de Clínicas tratar los casos de rutina que ven a diario, así como los casos más difíciles cuando se necesite, incluidos cáncer de mama y cervical, linfomas, meduloblastomas, retinoblastomas y tumores metastásicos. Esta innovadora tecnología ayudará al Hospital de Clínicas a mejorar sustancialmente la oportunidad de ofrecer tratamientos de alto nivel a pacientes de bajos ingresos que presenten tumores de alta complejidad y ayudar a que puedan beneficiarse de técnicas avanzadas.

"En el Hospital de Clínicas, estamos comprometidos a mejorar la atención de los pacientes con cáncer en Bolivia. La radioterapia es un paso importante en el proceso de tratamiento para los pacientes con cáncer, pero en nuestro país más del 50 por ciento de las máquinas actualmente tienen más de 20 años1. Aunque el uso de la radiación ha experimentado mejoras significativas a lo largo de los años, no siempre hemos tenido acceso a la tecnología más reciente para tratar a nuestros pacientes", afirmó la Dra. Lilian Zamuriano, jefa de la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas. "Gracias a la instalación del sistema Radixact, nuestro hospital ahora cuenta con uno de los sistemas de radioterapia más avanzados del mundo. Podemos ofrecer tratamiento a casi cualquier paciente que pueda beneficiarse de la radioterapia, por medio de tratamientos personalizados y extremadamente precisos diseñados para minimizar el riesgo de sufrir efectos secundarios y aminorar el impacto del tratamiento en sus vidas".

Conozca cómo funciona el sistema Radixact: https://www.youtube.com/watch?v=tMbJBIBtplU&t=19s

Beneficios del sistema Radixact

Fue diseñado como un sistema de radioterapia totalmente integrado, guiado por imágenes diarias 3D de intensidad modulada (IG-IMRT), una forma avanzada de radioterapia.

La plataforma cuenta con un acelerador lineal más poderoso, procesamiento de imágenes por tomografía computarizada integrada y administración de radioterapia helicoidal, lo que permite al equipo médico proporcionar distribuciones de dosis individualizadas y altamente precisas que se adaptan con precisión a la forma del tumor del paciente, a la vez que minimizan la dosis en el tejido normal y saludable.

La precisión del tratamiento se logra a través de una guía de imagen en 3D diaria que asegura el posicionamiento correcto del paciente y la focalización de la dosis, incluso cuando se producen cambios anatómicos. El sistema toma una imagen del paciente todos los días como parte del procedimiento, para conocer exactamente dónde se encuentra el tumor ese día en particular.

Los tratamientos son altamente eficientes y efectivos, y amplían el alcance de la radioterapia, gracias a lo cual permiten que los casos previamente intratables sean tratados con facilidad y con un proceso ininterrumpido.

"Nos enorgullece colaborar con la Dra. Zamuriano y sus colegas en este hito para los pacientes bolivianos con cáncer. Creemos que el sistema Radixact proporcionará al equipo de atención médica las herramientas que necesitan para controlar con eficacia los tumores cancerosos y, al mismo tiempo, incrementar el número de pacientes que pueden tratar cada día. Finalmente, ayudarán a más pacientes a retomar pronto sus vidas", afirmó Suzanne Winter, directora comercial y vicepresidenta sénior de I+D en Accuray.

