ACE & Company affiche de solides résultats en 2020 et poursuit cette tendance en 2021

- Un rendement record des placements et de solides niveaux de collecte de fonds portent le total des actifs à 1,5 milliard de dollars

- Un total de 167 millions de dollars investis en 2020 dans l'ensemble des stratégies, y compris Venture, Buyout et Secondary

- Augmentation des gains de placement de 110 millions de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre un total de 614 millions de dollars depuis la création de l'entreprise

GENÈVE, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- ACE & Company, un groupe mondial de gestion des placements spécialisé dans les placements directs et basé à Genève, a annoncé ses résultats pour 2020 : le total des actifs atteint 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 37 % depuis le début de l'année. Malgré les conditions économiques difficiles causées par la pandémie mondiale de COVID-19, la société a enregistré des bénéfices d'investissement record de 327 millions de dollars dans l'ensemble des portefeuilles d'ACE en 2020, soit un gain de 38 % pour l'exercice. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2021, avec un gain supplémentaire de 100 millions de dollars pour les entreprises de son portefeuille.

En 2020, les rendements ont été générés par plusieurs sources. Huit des sociétés du portefeuille d'ACE ont effectué des transactions avec des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SAVS), les derniers multiples indicateurs étant les suivants : Momentus Space (20x), Chargepoint (5,8x) et Eos Energy (2,4x) dans le cadre de la stratégie Venture d'ACE, ainsi que Global Blue (3,4x), Clarivate (3,0x), Multiplan (1,7x), Paysafe et Cyxtera dans le cadre de ses fonds Buyout, les deux derniers étant toujours en cours.

En outre, ACE a vu cinq des sociétés de son portefeuille sortir via une introduction en bourse, Chewy de PetSmart (9,1x), Rede D'Or (3,3x), GoHealth (3,0x) et GFL Environmental (2,5x) profitant de la stratégie Buyout d'ACE et Airbnb (3,5x) générant des gains supplémentaires pour le portefeuille Venture. À la fin de l'année, les derniers millésimes entièrement investis de la société, ACE Buyout III et ACE Venture Opportunities II, se situaient dans le premier quartile, de même que plusieurs fonds secondaires ACE.

Adam Said, cofondateur et PDG d'ACE & Company, a déclaré : « Je suis extrêmement fier des efforts consentis par l'équipe tout au long d'une année extraordinairement difficile. La pandémie de COVID a fait payer un tribut tragique à la santé, à la vie et aux moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde. Mais malgré la grande incertitude économique, nos équipes aident les investisseurs à réorienter leurs stratégies pour passer de l'éphémère et du court terme à des investissements durables et à long terme dans le monde post-pandémique. Pour y parvenir, notre connaissance du marché dans des secteurs tels que la technologie, le commerce de détail, le commerce électronique et l'efficacité énergétique, ainsi que la patience et la persévérance de notre équipe, ont été les meilleurs moteurs du succès. Après 15 ans de travail acharné chez ACE, nous avons ancré notre position dans le domaine du private equity grâce à de nombreux apprentissages qui nous distinguent nettement. »

« Compte tenu de notre expérience en 2020, ACE & Company est revigorée pour affronter les défis et les opportunités de 2021. L'équipe est déjà en train d'exécuter un portefeuille sain d'investissements attrayants dans tous les millésimes d'investissement actif, ACE Secondary V, ACE Buyout IV, et ACE Venture Opportunities III. ACE s'efforcera d'investir tactiquement dans des entreprises de premier ordre qui sont bien positionnées pour prospérer dans le contexte de la reprise économique des prochaines années. En réponse à l'intérêt des investisseurs, nous avons également mis en place un service de solutions d'investissement chargé d'aider nos investisseurs à garantir leurs intérêts plus généraux sur le marché privé. L'offre d'ACE cimente la position de force unique de la société en Suisse en tant que plateforme de gestion de placements mondiale qui bénéficie d'un accès inégalé aux placements directs pour les investisseurs privés et offre des structures de frais attrayantes. »

À PROPOS D'ACE & COMPANY

ACE & Company ("ACE"), fondée en 2005, est une plateforme de gestion de placements mondiale dont le total des actifs s'élève à 1,5 milliard de dollars répartis entre trois stratégies de placement. La société est spécialisée dans les placements directs pour les investisseurs privés et soutenue par un groupe d'investissement perpétuel, ACE Investment Partners. ACE jouit d'une position unique pour comprendre les besoins et les défis auxquels sont confrontés les investisseurs privés aujourd'hui et pour fournir un accès inégalé à des opportunités de qualité dans l'écosystème des placements directs. En combinant les capacités de l'équipe interne avec celles des partenaires spécialisés, ACE est en mesure de trouver des occasions d'investissement supérieures sur les cinq continents, de fournir la « due diligence » nécessaire et d'exécuter ces investissements. La plateforme d'investissement flexible offre des portefeuilles diversifiés à travers les étapes du cycle d'investissement, du début à l'étape de maturité en passant par l'étape de croissance. L'équipe ACE est fière de collaborer activement avec les parties prenantes afin de répondre à des critères et des objectifs d'investissement spécifiques. Elle cherche à améliorer activement le rendement des investissements en apportant une valeur ajoutée stratégique aux entreprises de son portefeuille ainsi qu'aux partenaires d'approvisionnement grâce à ses vastes connaissances en matière de placement. ACE est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en Suisse.

