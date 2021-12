ACE & Company clôture son quatrième fonds de co-investissement en rachat avec un total d'engagements de plus de 240 millions de dollars

GENÈVE, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- ACE & Company (ACE), un groupe de placement international basé à Genève et spécialisé dans les investissements privés, a annoncé la clôture de son quatrième fonds de co-investissement en private equity (« ABO IV ») à 244 millions de dollars d'engagements, dépassant ainsi son objectif de 200 millions de dollars. Il s'agit du plus grand fonds levé à ce jour dans l'ensemble des stratégies de placement d'ACE. Le programme de rachat d'ACE a réalisé plus de 70 co-investissements depuis 2011, se forgeant ainsi une réputation de partenaire privilégié des investisseurs en capital-investissement.

Adam Said, fondateur et PDG, commente : « Nous sommes touchés par la confiance et le soutien que nous ont témoignés nos investisseurs au cours d'une période de volatilité et d'incertitude sans précédent. Alors que d'autres ont cherché à réduire le risque au plus profond de la crise, nous nous sommes déployés de manière agressive pour tirer parti de la dislocation. Le moment choisi pour ce fonds, lancé en mai 2020, n'aurait pas pu être mieux choisi. »

ABO IV poursuivra la stratégie des fonds qui l'ont précédé, en soutenant des investisseurs de haut calibre dans leurs principaux domaines d'expertise. Bien que le fonds soit axé sur l'Amérique du Nord, il comprendra à terme 20 à 25 entreprises diversifiées par secteur, taille, archétype d'opération et partenaire général. En s'appuyant sur le vaste réseau d'ACE & Company, le fonds identifiera et saisira les meilleures opportunités dans l'univers du capital-investissement.

Par rapport aux fonds précédents, ABO IV comprendra une allocation accrue aux gestionnaires émergents. Rob Callahan, responsable de la stratégie de rachat d'ACE, déclare : « Nous apprécions ces gestionnaires parce qu'ils apportent généralement leur expérience en matière de grandes capitalisations, leur réseau et leurs ressources à la réalisation des investissements sur le marché intermédiaire inférieur - un marché où on peut trouver des sociétés à forte croissance à des valorisations intéressantes. »

À PROPOS D'ACE & COMPANY

ACE & Company (« ACE »), fondée en 2005, est un groupe de placement international spécialisé dans les investissements privés dont le total des actifs s'élève à plus de 1,6 milliard de dollars répartis entre trois stratégies et solutions de placement. Basée à Genève et disposant de bureaux à Londres, New York, Hong Kong et au Caire, la présence mondiale d'ACE permet à la société d'être en contact direct avec des partenaires d'approvisionnement, des sociétés d'investissement ainsi que des entrepreneurs et offre aux investisseurs un accès inégalé à un réseau d'opportunités. ACE jouit d'une position unique pour comprendre les besoins et les défis auxquels sont confrontés les investisseurs privés aujourd'hui et s'associe exclusivement à des parties prenantes qui partagent les mêmes critères et objectifs d'investissement. Grâce à ses vastes connaissances en matière de placement, combinées à une exécution de premier ordre, ACE cherche à améliorer activement le rendement des investissements en apportant une valeur ajoutée stratégique aux entreprises de son portefeuille ainsi qu'à ses partenaires. ACE est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en Suisse.

