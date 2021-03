Ace & Tate lance des lentilles de contact avec 80 % d'emballage plastique en moins

Les étuis à lentilles de Contacts font à peine 1 mm d'épaisseur, huit fois plus fins que les emballages standard, et sont fabriqués en utilisant 80 % de matière plastique brute en moins. Le boitier en plastique est 100 % recyclé, créé à partir d'anciens moules de production de lentilles et est 100 % recyclable après utilisation. Il s'agit d'un excellent exemple des ambitions d'Ace & Tate en matière de durabilité circulaire (l'un des principaux objectifs étant de produire une paire de lunettes issue entièrement de l'économie circulaire).

Les étuis à lentilles ont été conçus à l'aide de la technologie Smart Touch™, pour une manipulation plus simple et plus hygiénique, ce qui est essentiel en ces temps de sensibilisation au Covid. À l'ouverture, la surface extérieure de la lentille est toujours orientée vers le haut, ce qui évite de devoir toucher la surface intérieure de la lentille. En utilisant ces étuis, l'utilisateur a trois fois moins de chances de transférer des bactéries et des particules dans son œil qu'avec des étuis standard.

Les lentilles Contacts d'Ace & Tate sont des lentilles journalières en hydrogel de qualité supérieure qui utilisent la technologie Smart Fit pour orienter naturellement la lentille et un matériau biomimétique pour retenir l'humidité. Un design torique « Centraform™ » permet de réduire la gêne au niveau des paupières pour un confort optimal. Il suffit de commander en ligne avec une ordonnance récente et vous recevrez vos lentilles dans votre boîte aux lettres.

En sortant du confinement, il est inévitable que nous voyions le monde différemment. Les lentilles de contact n'offrent pas seulement un moyen sans obstacle d'établir un contact visuel significatif au-dessus des masques, mais elles vous permettent de faire de l'exercice plus librement, de profiter de la lumière et peuvent (tant physiquement que psychologiquement) vous pousser à rechercher davantage d'opportunités.

Ace & Tate lance également des gouttes ophtalmiques en complément des lentilles et cela fait partie de son nouveau programme de soins oculaires. Avec l'arrivée imminente d'autres produits, la marque est déterminée à ce que les soins oculaires deviennent une habitude dans le quotidien de tous, en particulier lorsque 60 % des clients présentent des symptômes de fatigue visuelle numérique.

Assurez-vous de voir le monde différemment ce printemps avec les Contacts et les gouttes de Ace & Tate, tous deux disponibles en ligne. Essayez Contacts pendant six jours pour €8 (remboursés par un code cadeau pour l'achat d'un pack de 30 jours). Remarque importante : Les lentilles de contact Ace & Tate sont recommandées pour les porteurs expérimentés de lentilles de contact journalières, avec une ordonnance valide datant de moins de deux ans.

