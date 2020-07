Ace & Tate lève 14 millions EUR, faisant progresser sa croissance en Europe

- Le nombre de magasins physiques s'apprête à augmenter de 30 % en 2020, pour atteindre un total de 70.

- Investissement dans l'innovation en matière de commerce de détail, le développement durable et les services optiques virtuels.

AMSTERDAM, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Ace & Tate, la marque de lunettes néerlandaise, est le leader du secteur en matière de développement durable et de technologie avancée. Un investissement financier récent de 14,25 millions EUR, mené par l'investisseur existant Rinkelberg Capital LTD, porte le financement total de la société fondée il y a 7 ans à 57,5 millions EUR[1].

Cette ronde permet à Ace & Tate d'investir dans trois domaines critiques de l'entreprise : l'expansion de la vente au détail sur des marchés européens nouveaux et existants, les nouvelles technologies pour faire progresser le modèle omnicanal de la marque et la poursuite des initiatives actuelles pour devenir une société plus respectueuse de l'environnement.

Ace & Tate a enregistré une croissance de 60 % en glissement annuel au cours des deux dernières années, ayant produit ses premiers mois opérationnellement rentables en 2019. Cette marque « direct-to-consumer » prévoit de plus que doubler son chiffre d'affaires au cours des deux prochaines années. Les acheteurs recherchent des options de vente au détail plus agiles pour parcourir, essayer et acheter des montures, en particulier maintenant, alors que le dispositif de confinement face à la pandémie de COVID-19 libère son emprise sur l'Europe.

« Ace & Tate a été fondée pour rendre les lunettes élégantes et de qualité accessibles, en offrant à nos clients la meilleure expérience de vente au détail possible. La récente ronde de financement nous permettra d'unifier encore davantage nos canaux de vente au détail physiques et numériques, et de créer une expérience d'achat sans friction et plus personnalisée pour nos clients », a déclaré Mark de Lange, CEO.

Magasins physiques

Ace & Tate est déterminée à ouvrir 16 magasins à travers l'Europe en 2020, portant le nombre total de magasins à 70, à travers 10 pays. La marque croit en l'avenir du commerce de détail hors ligne en tant que destination pour des services de lunetterie et optiques plus approfondis. Alors que les marchés ont rouvert, Ace & Tate a observé un retour des clients qui souhaitent à la fois parcourir le point de contact physique, ainsi que bénéficier des services optiques fournis par les opticiens et le personnel d'Ace & Tate. La société innove constamment sur le plan numérique pour améliorer l'expérience en magasin. La fonction de « liste de souhaits hors ligne » vient tout juste d'être ajoutée. Le personnel peut mettre en ligne des montures que les clients ont essayées en magasin, leur donnant la possibilité de les essayer virtuellement chez eux et de les acheter en ligne.

Améliorations virtuelles

Ace & Tate alignera les canaux de vente au détail physiques et virtuels pour créer la meilleure expérience possible pour les clients. Les services virtuels ont été étendus pour inclure l'assistance que les clients ne pouvaient auparavant obtenir qu'en magasin. Des rendez-vous avec les opticiens et des options de stylisation sont disponibles en ligne, tandis que les clients aux Pays-Bas et en Allemagne peuvent renouveler leur ordonnance via un examen ophtalmologique en ligne. Le service d'essai virtuel d'Ace & Tate connaîtra des améliorations significatives au cours des prochains mois avec l'intégration de l'analyse faciale, afin de fournir des recommandations personnalisées aux clients, à la fois en ligne et en magasin.

Développement durable

Ace & Tate s'est toujours engagée à créer des lunettes respectueuses de l'environnement. La marque va lancer deux nouvelles initiatives cet été, afin de s'éloigner de l'utilisation du plastique vierge et d'élaborer un modèle commercial circulaire pour réduire le gaspillage, et ainsi encourager un comportement d'achat responsable. La première - Reframe - permet aux clients de recycler leurs anciennes montures Ace & Tate pour bénéficier d'un bon d'achat utilisable en magasin[2]. Ces montures seront ensuite rénovées et proposées aux clients dans des collections limitées. Dans le cadre de la deuxième initiative, la marque lance sa première collection en acétate recyclé, fabriquée à partir de déchets d'acétate pré-consommation.

M. de Lange conclut : « Alors que l'année 2021 approche, nos clients restent notre priorité. Nous poursuivrons notre mission consistant à faire en sorte que l'industrie des lunettes devienne plus accessible et plus durable. »

Note à l'intention des rédacteurs

1. La base d'investisseurs existante comprend Rinkelberg Capital LTD, Global Founders Capital, ainsi que les premiers investisseurs Investion et divers investisseurs providentiels.

2. L'initiative Reframe a été lancée en juin dans certains sites aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, en Allemagne, en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni. https://www.aceandtate.com/nl-en/reframe

