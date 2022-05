ACE Green Recycling construirá o maior parque de reciclagem ecológica de baterias da América do Norte no Texas

Tecnologia exclusiva de reciclagem de baterias livre de emissões será implementada para reciclar baterias de chumbo-ácido e de íons de lítio

BELLEVUE, Washington, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de tecnologia de reciclagem ACE Green Recycling (ACE) está anunciando seus planos de construir e operar o maior parque de reciclagem de baterias livre de emissões e sustentável da América do Norte no Texas, nos EUA. Quando estiver totalmente operacional, a instalação de 37 mil metros quadrados poderá reciclar baterias de chumbo-ácido e de íons de lítio. Essas baterias são elementos fundamentais nos setores automotivo, de armazenamento de energia, de telecomunicações e de dispositivos portáteis como telefones celulares e laptops.

Espera-se que a instalação inicie sua fase 1 de operações no terceiro trimestre de 2023, começando com a reciclagem de baterias de chumbo-ácido utilizando a tecnologia exclusiva de reciclagem de baterias livre de emissões da ACE e, logo em seguida, com uma instalação de reciclagem de baterias de íons de lítio. Quando estiver operando em plena capacidade, a ACE espera que a instalação processe e recicle até 100 mil toneladas métricas de baterias de chumbo-ácido usadas e 20 mil toneladas métricas de baterias de íons de lítio usadas anualmente até 2025.

Tradicionalmente, a reciclagem de baterias é feita por meio do processo de fundição, que envolve temperaturas extremamente altas, muitas vezes superiores a 1.000 °C, com a queima de combustíveis fósseis caros e poluidores, produzindo quantidades significativas de gases de efeito estufa (GEE) e expondo os trabalhadores a condições de trabalho perigosas. Em comparação com a fundição, as tecnologias exclusivas da ACE de reciclagem de baterias de chumbo-ácido e de íons de lítio são totalmente eletrificadas com zero emissões de carbono e produzem maiores rendimentos de materiais de bateria, além de oferecer um ambiente de trabalho mais seguro. A ACE também está explorando oportunidades para operar a maioria de suas principais atividades com energia solar para reduzir as emissões de escopo 2 da unidade.

A ACE escolheu o Texas para instalar sua principal unidade de reciclagem de baterias nos Estados Unidos. Com uma população crescente e fácil acesso a um grande número de baterias usadas de automóveis e outras fontes industriais, o Texas é uma escolha óbvia para a nova planta da ACE.

Devido à falta de capacidade de reciclagem suficiente, atualmente os EUA estão exportando um grande volume de suas baterias sucateadas para o México e para a Ásia e, ao mesmo tempo, importando materiais de baterias de volta para fabricar novas baterias, o que resulta em uma grande perda de valor. Ao estabelecer uma grande operação no Texas, a ACE pretende reduzir a dependência dos EUA da importação de materiais de bateria e de baterias de fornecedores estrangeiros, que muitas vezes está sujeita a problemas adversos da cadeia de suprimentos global.

"O Texas está no centro da revolução energética global do mundo, com importante acesso a um grande número de grandes talentos de engenharia e técnicos. A nova instalação da ACE pretende fazer parte dessa revolução e construir um futuro mais verde e sustentável para os Estados Unidos", disse Nishchay Chadha, cofundador e CEO da ACE.

A usina de reciclagem de baterias de chumbo-ácido da ACE no Texas será ampliada em fases. Quando totalmente operacional, estima-se que recicle mais de cinco milhões de baterias de chumbo-ácido, evite mais de 50 mil toneladas métricas de emissões de GEE, reduza o aterro sanitário de mais de 4,5 milhões de quilos de resíduos sólidos perigosos e recicle mais de 6,8 milhões de quilos de plástico anualmente. A instalação também gerará até 100 empregos diretos e indiretos com bons salários para a economia local. A ACE anunciará mais detalhes sobre suas operações de reciclagem de baterias de íons de lítio nos próximos meses.

A startup de soluções de tecnologia verde utilizará seus próprios fundos e colaborará com vários investidores estratégicos e financeiros para estabelecer o conceituado parque de reciclagem de baterias do Texas. "Estamos entusiasmados em estabelecer nossa primeira instalação norte-americana no estado do Texas, que não só gerará uma atividade econômica local significativa, mas também contribuirá para uma pegada ambiental mais ecológica", disse o Dr. Vipin Tyagi, cofundador e diretor de tecnologia da ACE. "Ao contribuir para os recursos de reciclagem de baterias dos EUA, também pretendemos fortalecer a independência energética do país e construir um futuro mais resiliente para a nação."

A ACE já implementou sua tecnologia em escala comercial e, mais recentemente, anunciou um acordo com a Pondy Oxides & Chemicals Ltd (BSE: 532626), uma recicladora líder na Índia, e está pronta para anunciar novas instalações na Ásia, Europa e Oriente Médio até o início de 2023.

Sobre a ACE Green Recycling Inc

A ACE Green Recycling é uma empresa de tecnologia de reciclagem ecológica dos EUA, com operações globais no Sudeste Asiático e na Índia. A empresa começou a comercializar seu exclusivo processo de reciclagem de baterias de chumbo-ácido usadas, que não libera emissões de gases de efeito estufa e, atualmente, está ampliando sua tecnologia de emissões zero para reciclar baterias de íons de lítio. A ACE também está trabalhando simultaneamente em soluções de tecnologia limpa para outros fluxos de resíduos metálicos. A equipe por trás da ACE tem décadas de experiência em reciclagem, tecnologias e cadeia de suprimentos de resíduos, o que a torna líder em reciclagem global.

