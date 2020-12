ACE Money Transfer fait avancer les paiements transfrontaliers grâce à un partenariat avec la banque Bank Alfalah Limited, Pakistan

- ACE Money Transfer et Bank Alfalah lancent une campagne aux prix géants pour leurs clients en Europe et au Pakistan

MANCHESTER, Angleterre, 2er décembre 2020 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer , l'un des principaux fournisseurs de transferts de fonds transfrontaliers, a aujourd'hui fait évoluer ses services et son partenariat avec la banque Bank Alfalah en lançant une campagne d'incitation géante pour ses clients qui envoient des fonds au Pakistan, payés par la banque Bank Alfalah. Les clients pourront gagner divers prix, notamment des ordinateurs portables haut de gamme, des montres connectées, des motos, des chèques-cadeaux et un premier prix exceptionnel : une Honda Civic 1,8 L neuve.

« En lançant cette campagne d'incitation avec la banque Bank Alfalah, l'une des banques les plus fiables et les plus avancées technologiquement du Pakistan, nous sommes désireux de récompenser nos clients qui ont confiance en nos services pour veiller sur leur argent durement gagné », atteste Rashid Ashraf, PDG de ACE Money Transfer. Il a également déclaré : « En travaillant avec eux, nous avons considérablement élargi notre gamme de services, notamment avec le service de dépôt instantané sur tous les comptes bancaires au Pakistan, les services de paiement des factures de services publics, et bien sûr le versement d'espèces dans leur vaste réseau de succursales à travers le pays. »

« La banque Bank Alfalah s'efforce toujours de dépasser les attentes et les besoins de ses partenaires étrangers (qui comprennent actuellement des fintechs, des opérateurs de transfert d'argent, des banques, etc. de premiers plans) et nous n'avons de cesse d'améliorer nos niveaux de service et nos offres », affirme Bilal Asghar, chef de groupe de la division Corporate, Investment Banking & International Business de Bank Alfalah. « Notre alliance avec ACE Money Transfer nous permet de servir encore plus de Pakistanais à l'étranger et leurs familles au Pakistan, tout en poursuivant l'objectif de la Banque d'État du Pakistan de faire transiter les transferts de fonds par les canaux bancaires légaux », a ajouté M. Bilal.

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nom enregistré Aftab Currency Exchange Limited ») est une institution financière renommée basée à Manchester qui est spécialisée dans les paiements transfrontaliers et qui fournit des services de transfert d'argent forte d'un réseau étendu de plus de 1 000 agents DSP au Royaume-Uni et dans l'EEE ainsi que d'une très forte présence en ligne.

À propos de la banque Bank Alfalah

Bank Alfalah est l'une des plus grandes banques privées du Pakistan, avec un réseau de plus de 700 agences dans plus de 200 villes du pays, et une présence internationale au Bangladesh, en Afghanistan, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. La banque est détenue et gérée par le groupe Abu Dhabi.

Contact :

Adresse :

Piccadilly House

49 Piccadilly

Manchester, M1 2AP,

Royaume-Uni

Téléphone : +44 161 3936 999

Site web : https://acemoneytransfer.com/

Applications : PlaystoreApplestore

SOURCE Ace Money Transfer