Aceites de Oliva Virgen Extra, la nueva tendencia para regalar estas Navidades en EE.UU.

Además, hay un montón de razones por las que regalar aceite de Oliva Virgen Extra:

Es un producto versátil para los amantes de la gastronomía y la alimentación saludable.

Es un alimento especialmente respetuoso con el medio ambiente: El olivar evita la erosión y captura ingentes cantidades de dióxido de carbono, favoreciendo la fijación en el suelo de los gases de efecto invernadero.

Podemos encontrar una variedad casi infinita de aromas y sabores que además cuentan con presentaciones que no desmerecen a la de los perfumes más exclusivos. Envase y contenido forman un todo que invitan al consumidor a disfrutar de su calidad y de una experiencia, sin duda, especial y diferente.

Regalas salud, sabor y recuerdos, pues cada vez que se use, pensarán en ti

Regalar el ingrediente más importante de la Dieta Mediterránea es una tendencia imparable, especialmente entre aquellos que apuestan por una alimentación healthy. Hay que recordar que hay evidencia que utilizar en nuestros platos unas dos cucharadas de aceites de oliva en sustitución de la misma cantidad de grasas saturadas, puede ayudar reducir el riesgo de contraer una enfermedad coronaria gracias a su alto contenido en ácido oleico. España, por ejemplo, figura actualmente como el país con mejor calidad de vida del mundo, y para 2030 será también el de mayor esperanza de vida, según el último índice Bloomberg, informe que no hace sino reforzar las evidencias que relacionan la dieta, basada en productos mediterráneos como el aceite de oliva -junto a otros factores, como los sistemas de salud o los ambientales-, con una mayor esperanza de vida.

Aceites de Oliva de España es la marca de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, organización sin ánimo de lucro formada por todas las asociaciones representativas del sector del aceite de oliva español, y que tiene como principal objetivo la divulgación del saludable producto a nivel internacional. Con el apoyo de la Unión Europea ha lanzado la iniciativa promocional "Olive Oil World Tour" que insta a los consumidores a unirse al modo de vida europeo (Join the European Healthy Lifestyle with Olive Oils from Spain).

