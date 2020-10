ACEM belegt weltweit Platz 6 in der FT EMBA-Rangliste 2020

SHANGHAI, 28. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Financial Times (FT) veröffentlichte am 26. Oktober ihre jährliche Rangliste der 100 weltweit besten EMBA-Programme für 2020. Das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghaier Jiao-Tong-Universität (SJTU) hat seine beste Position seit seinem Debüt auf der Liste, die sechste Stelle weltweit, erneut bestätigt. In diesem Jahr führt ACEM die Rangliste beim Kriterium der Gehaltserhöhung an und erreicht bei der Gesamtzufriedenheit der Absolventen eine Punktzahl von 9,44 von 10.