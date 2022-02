ACES signe un accord international avec un aéroport primé

BANGALORE, India, 23 février 2022 /PRNewswire/ -- Bangalore International Airport Limited (BIAL), exploitant de l'aéroport international de Kempegowda à Bangalore (aéroport BLR), l'un des aéroports à la croissance la plus rapide au monde, a signé un accord avec ACES India Private Limited, une filiale en propriété exclusive d'Advanced Communications and Electronics Systems Company (ACES), pour la prestation de services d'infrastructure mobile, y compris des services 5G, pendant 10 ans.

L'accord de services d'infrastructure mobile vise à offrir un environnement moderne et intelligent aux passagers, aux voyageurs, aux résidents et aux visiteurs de l'aéroport BLR pendant une période de 10 ans.

Le Dr Akram Aburas, PDG d'ACES, a présenté la vision d'ACES pour étendre davantage sa présence dans l'ensemble de la région en tant que champion des solutions hôtes neutres. Il a également confirmé qu'en vertu de l'accord, la société dotera l'infrastructure de télécommunications de l'aéroport de technologies modernes et intelligentes de pointe, en vue de fournir des services mobiles, d'assurer une meilleure couverture et d'améliorer l'expérience utilisateur en augmentant la vitesse de l'Internet mobile dans l'aéroport et les zones de service associées au projet. L'accord aboutira ainsi à un partenariat de 10 ans qui viendra appuyer la vision de BIAL pour l'expansion de l'aéroport BLR.

Le Dr Khalid Al Mashouq, directeur de la technologie d'ACES, a affirmé qu'ACES s'engage, avec la signature du projet, à fournir un service de réseau de télécommunications mobiles à la fine pointe dans les espaces publics, soutenant ainsi à longueur d'année les activités sociales et commerciales destinées aux passagers de l'aéroport de BLR. Cet aéroport, faisant partie des principales infrastructures du pays, est considéré comme l'un des projets les plus prestigieux.

La direction de BIAL a exprimé sa fierté quant à cette association à ACES, qui vise à équiper et développer l'infrastructure à l'aide des dernières solutions de communication sans fil.

Le directeur d'ACES India Pvt. Ltd., M. Mohammed N. Mazher, ainsi que de hauts responsables des départements des TIC, de l'approvisionnement, des finances et des affaires juridiques de BIAL, ont assisté à l'événement.

ACES India Private Limited est une filiale en propriété exclusive d'Advanced Communications and Electronics Systems (ACES) ACES compte parmi les principales entreprises internationales opérant dans le Royaume d'Arabie saoudite, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient dans le déploiement d'infrastructure liée aux mégaprojets. L'entreprise a déjà mis en œuvre plusieurs projets d'envergure, notamment l'expansion de la Sainte Mosquée de La Mecque, le projet de transport public du métro de Riyad et l'aéroport international du roi Khaled de Riyad, ainsi que plusieurs autres projets internationaux. https://www.aces-co.com/

Bangalore International Airport Limited (BIAL) a commencé ses activités en mai 2008 et joue un rôle essentiel dans l'économie de la région en reliant celle-ci à des destinations clés de l'Inde et du reste du monde. Ayant accueilli 33,65 millions de passagers lors de l'année civile 2019, l'aéroport est le plus achalandé en Inde du Sud et le troisième le plus achalandé du pays. Lors des prix Skytrax World Airport Awards de 2020, l'aéroport BLR a été nommé meilleur aéroport régional d'Inde et d'Asie centrale pour la cinquième fois en 11 ans. En outre, l'aéroport a remporté le prix du meilleur personnel d'aéroport en Inde et en Asie centrale aux Skytrax Awards de 2021. C'est le seul aéroport au monde à avoir remporté les prix ACI-ASQ trois années consécutives. www.bengaluruairport.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1750331/ACES_BIAL_Logo.jpg

SOURCE ACES