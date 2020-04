ACF Technologies s'associe au ministère de la Santé et des Affaires sociales pour augmenter les tests de dépistage de la COVID-19 à travers le Royaume-Uni

LONDRES, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- ACF Technologies, Inc., le leader des solutions de gestion de l'expérience patient, a annoncé aujourd'hui qu'il allait aider le ministère de la Santé et des Affaires sociales à augmenter les tests de dépistage de la COVID-19 au Royaume-Uni en lui donnant accès à ses services et sa plateforme de rendez-vous.

Simon Ronald, vice-président du développement des affaires, a déclaré : « ACF est très fière de collaborer avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales et de soutenir les efforts menés actuellement dans le but d'augmenter les tests de dépistage de la COVID-19 à travers le Royaume-Uni. Il est particulièrement impressionnant de constater le dévouement des équipes impliquées, chacun montrant qu'il souhaite faire la différence dans des moments aussi difficiles. Cela montre vraiment l'esprit qui anime le Royaume-Uni, lequel unit ses forces pour faire avancer les choses. »

ACF s'engage à aider ses clients, partenaires, collègues et la communauté au sens large à faire face à la crise sans précédent causée par la COVID-19. Entre autres mesures, l'entreprise prend contact avec des prestataires de soins de santé du monde entier et leur propose de les aider et de les soutenir dans un objectif commun : sauver des vies.

Andy Hart, directeur général, a déclaré : « Je suis particulièrement fier de notre équipe au Royaume-Uni. C'est le moment ou jamais d'intervenir et de faire la différence. Animés par un sentiment de fierté nationale et par le désir de soutenir les travailleurs de la santé ainsi que nos concitoyens, nous avons tout mis en œuvre pour jouer notre rôle dans la lutte contre la COVID-19. »

À propos d'ACF Technologies Inc.

ACF Technologies aide les organisations à améliorer l'expérience des patients à l'aide de technologies de gestion des files d'attente, de prise de rendez-vous, d'orientation et d'apprentissage automatique. En intégrant ces technologies à des systèmes existants, les organisations peuvent accéder à des informations en temps réel sur le parcours des patients et utiliser ces informations pour améliorer leur expérience. ACF gère plus de 1 000 installations dans le monde entier ai sein d'organisations des secteurs de la santé, du gouvernement, des finances, des télécommunications, du commerce de détail et de l'éducation. Des informations relatives aux solutions d'expérience patient d'ACF Technologies sont disponibles sur le site www.acftechnologies.com.

Related Links

https://www.acftechnologies.com/



SOURCE ACF Technologies, Inc.