ACG choisit Tejas Networks pour construire le réseau national de transport optique de haute capacité en Afghanistan

BANGALORE, Inde, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat pluriannuel avec Asia Consultancy Group (ACG), une importante société privée indépendante qui fournit des services d'infrastructure, de gestion et d'ingénierie des télécommunications dans tout l'Afghanistan. ACG, dont le siège est aux États-Unis, est un fournisseur de services de réseau gérés sur l'ensemble du cycle de vie en Afghanistan depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ce contrat, Tejas fournira ses produits DWDM/OTN et PTN à la pointe de la technologie, capables de fonctionner avec des systèmes 100G-600G, afin d'établir un réseau national de grande capacité et un réseau d'accès par paquets en Afghanistan.

« Chez ACG, nous nous sommes engagés à développer un réseau optique de pointe, à l'échelle du térabit, qui peut répondre de manière rentable aux besoins croissants de nos clients fournisseurs de services en matière de capacité réseau. Après un processus d'évaluation rigoureux, nous avons sélectionné les produits DWDM/OTN TJ1600 Metro et Long-haul et les produits TJ1400 PTN de Tejas pour cet important projet. Nous sommes vraiment impressionnés par leur évolutivité, leur extrême flexibilité et leur simplicité opérationnelle par rapport à d'autres offres concurrentes sur le marché actuel », a déclaré le Dr Dzung Nguyen, directeur technique d'ACG. « Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Tejas Networks pour nous assurer que nous tirons pleinement parti des capacités avancées de leurs produits et que nous mettons en place un réseau agile et à l'épreuve du temps qui puisse bien s'adapter à la croissance explosive des marchés des services mobiles, haut débit et cloud en Afghanistan dans les années à venir. »

M. Sanjay Nayak, directeur général et PDG de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'ACG ait choisi Tejas comme partenaire technologique principal pour mettre en œuvre un réseau opérateur d'opérateurs pour les télécommunications, les entreprises et les institutions gouvernementales en Afghanistan. Notre partenariat avec ACG illustre notre émergence en tant que fournisseur mondial de confiance d'une gamme complète de produits de transmission optique pour les réseaux d'accès, de métro et de base. »

M. Yogesh Verma, vice-président de la région MENA chez Tejas Networks, a déclaré : « ACG s'engage à offrir des services de bande passante hautement fiables à ses clients. Grâce à sa technologie de pointe et à son soutien supérieur, ACG peut continuer à respecter les accords de niveau de service qu'elle s'est engagée à respecter et à assurer une connectivité vitale là où elle est le plus nécessaire. Nous sommes ravis d'aider ACG à réaliser une infrastructure optique robuste et évolutive qui permette le transport et la fourniture rentables de services de bande passante de haute qualité aux opérateurs et aux entreprises afghans au coût le plus bas par bit. »

Pour plus d'informations sur les réseaux Tejas, visitez http://www.tejasnetworks.com ou par courriel [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpg

Related Links

www.tejasnetworks.com



SOURCE Tejas Networks Ltd