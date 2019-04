ACG lance « Art in a Capsule », le premier concours en son genre

Encapsuler l'imagination : le mariage de la science et de l'art

MUMBAI, Inde,, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- ACG Group, le seul fournisseur au monde offrant des solutions de fabrication de bout en bout pour l'industrie pharmaceutique, lance le concours « Art in a Capsule » (« L'art dans une capsule »), le premier concours du genre destiné à marier la science et l'art.

Le concours vise à encourager les artistes du monde entier à créer des chefs-d'œuvre qui tiendront dans les capsules pharmaceutiques d'ACG, qu'il s'agisse de sculptures, d'œuvres enroulées ou de toute autre chose. Le vainqueur recevra un prix de 5000 dollars US.

Peter Neve, directeur du marketing chez ACG, a commenté : « Chez ACG, nous sommes convaincus que l'art et la science vont de pair. Ce sont deux domaines qui demandent une réelle imagination, une vision et une expertise. Nous avons donc pensé que ce concept était le meilleur moyen de mettre en avant la synergie qu'il existe entre les deux. Nous avons lancé ce concours en espérant susciter l'intérêt d'artistes prometteurs du monde entier et créer de superbes œuvres d'art qui seront célébrées dans les années à venir. Ce sera pour nous l'occasion de présenter, nous l'espérons, des œuvres à couper le souffle qui encapsulent véritablement l'imagination. »

La famille Singh, fondatrice d'ACG, est l'un des collectionneurs d'art d'entreprise les plus puissants d'Inde. En tant qu'amateurs d'art, la famille a bâti une collection qui compte aujourd'hui plus de 400 tableaux et sculptures et a soutenu de nombreux artistes au cours des 50 dernières années.

La participation au concours est gratuite, et la date limite d'inscription est fixée au 31 mai 2019. Les œuvres présentées à la compétition doivent avoir été créées pour l'occasion ou au cours des cinq dernières années. Vous trouverez plus de détails à l'adresse http://artinacapsule.com/, ou en écrivant à help@artinacapsule.com.

À propos d'ACG

ACG Group est la seule entreprise au monde à proposer des solutions de fabrication intégrées pour l'industrie pharmaceutique mondiale. La gamme diversifiée de gélules, de films et de feuilles, de services d'ingénierie et de systèmes d'inspection de l'entreprise répond aux exigences réglementaires internationales. ACG a un seul objectif : offrir tout le nécessaire pour une fabrication efficace de gélules et de comprimés.

ACG compte plus de cinq décennies d'expérience et est présente dans plus de 100 pays, avec plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde. Notre approche centrée sur le client nous a valu la fidélité et la satisfaction de nombreux partenaires et consommateurs grâce à des relations empreintes de dignité et de transparence.

