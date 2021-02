Acha que produtos contendo talco podem ter causado danos a você? Seus direitos foram afetados e seus pedidos de indenização por lesão podem ser resolvidos. Seu voto ajudará a definir como os pedidos de indenização por lesão serão tratados

NEW YORK, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A declaração a seguir está sendo emitida pela Prime Clerk LLC em relação ao Chapter 11 da Imerys.

SE VOCÊ TIVER UM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO CORPORAL PROVOCADA POR TALCO, seus direitos serão afetados por umavotação futura de um plano de reorganização (o "Plano"), como parte dos procedimentos do Chapter 11 da Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. e Imerys Talc Canada Inc. (coletivamente, "Devedores norte-americanos"). A Imerys Talc Italy S.p.A ("ITI") também pode entrar (mas ainda não entrou) com um processo de recuperação judicial (concordata) nos Estados Unidos. Entende-se por "Devedores" os devedores norte-americanos e, caso entre com um processo de concordata antes de o Plano ser aprovado, a ITI. Os termos grafados em letras maiúsculas, mas não definidos de outra forma neste documento, têm os significados a eles atribuídos no Plano, que se encontra disponível em ITArestructuring.com (o "Site do processo").

OS DEVEDORES APRESENTARAM UMA DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO (disponível no Site do processo) contendo informações que ajudarão você a decidir como votar no Plano, que se propõe a constituir uma administradora judicial para resolver todos os pedidos de indenização por lesão corporal provocada por talco. Seus direitos legais serão afetados se o Plano for aprovado. Apenas os titulares de "pedidos de indenização por lesão corporal provocada por talco", ou seus procuradores, têm direito a receber uma cédula para votar no Plano.

Presume-se que os titulares de pedidos de indenização e de participações acionárias em todas as demais classes do Plano o aprovem porque não são prejudicados pelo Plano ou são proponentes do Plano.

Se você tiver um pedido de indenização por lesão corporal provocada por talco, você ou seu advogado, conforme permitido pelos Procedimentos de Votação, tem direito de votar no Plano. O prazo final para o recebimento das cédulas pelo agente fiduciário dos Devedores, Prime Clerk LLC ("Prime Clerk") é 25 de março de 2021, às 16h (horário da Costa Leste dos EUA). Entre em contato com seu advogado caso não tenha certeza de que ele esteja autorizado a votar em seu nome. Tanto o comitê de requerentes de indenizações quanto o representante de futuros requerentes de indenizações por talco apoiam o Plano.

SE O PLANO FOR APROVADO PELO TRIBUNAL DE FALÊNCIAS E PELO JUÍZO DA COMARCA, todos as pedidos de indenização por lesão corporal provocada por talco serão canalizados para a Talc Personal Injury Trust (administradora judicial para lesões corporais por talco) e resolvidas de acordo com os Procedimentos de Distribuição da Administradora. Se você for titular de (a) um pedido de indenização por lesão corporal provocada por talco e votar a favor do plano, (b) um pedido de indenização que provavelmente irá votar a favor do plano, (c) um pedido de indenização por lesão corporal provocada por talco e votar contra o Plano e optar por não participar das liberações, ou (d) um pedido de indenização por lesão corporal provocada por talco autorizado a votar no Plano, mas você não vota a favor ou contra e opta por não participar das liberações previstas no Plano (de acordo com certas limitações descritas no Plano), presumir-se-á que você concede as "Liberações aos titulares de pedidos de indenização" estabelecidas no Artigo XII do Plano. Leia cuidadosamente o Plano e outros documentos a ele relacionados para obter informações sobre como o Plano, se aprovado, afetará seus direitos.

VOCÊ TEM O DIREITO DE SE OPOR AO PLANO. O prazo final para apresentar uma objeção é 28 de maio de 2021, às 16h (horário da Costa Leste dos EUA). Existem requisitos obrigatórios para apresentar uma objeção, estabelecidos na Ordem dos Procedimentos de Votação. As objeções recebidas após o prazo podem não ser consideradas pelo Tribunal de Falências e serem rejeitadas sem aviso prévio. Você pode obter informações ou instruções adicionais, revisar os Documentos do Plano ou obter um kit de votação com cédula para votar, entrando em contato com a Prime Clerk.

Imerys Ballot Processing Center

c/o Prime Clerk LLC One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440 New York, NY 10165.

Acesse: ITArestructuring.com

Para solicitar mais informações: [email protected]

Para solicitar a cédula com o kit de votação para votar

no Plano: [email protected]

Ligue: (844) 339-4096 (linha direta gratuita)/+1 347 919 5767 (ligação internacional)

