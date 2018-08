ACI Worldwide y FSS anuncian acuerdo extrajudicial con relación a servicios del software BASE24 de ACI

CHENNAI, India, 9 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) –proveedor mundial líder de soluciones bancarias y de pago electrónico en tiempo real– y Financial Software & Systems Private Limited (FSS) –líder en tecnología de pagos y procesamiento de transacciones, que ofrece una cartera diversificada de productos de software, servicios de pago alojado y servicios de software– anunciaron que las dos compañías han resuelto extrajudicialmente sus diferencias y disputas en relación con el uso de los productos de ACI (más específicamente, el software BASE24) mediante un acuerdo de conciliación de fecha 30 de junio de 2018 (el "Acuerdo de Conciliación").

Según los términos de este acuerdo, FSS y sus afiliadas tienen derecho a continuar brindando a los clientes de FSS servicios como personalización, implementación y evaluación (incluso servicios que usan software BASE24 de ACI) (los "Servicios FSS") hasta el 30 de junio de 2020. FSS y sus afiliadas también pueden proveer los Servicios FSS a nuevos clientes que actualmente no utilizan los servicios de FSS, sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo de Conciliación.

"Desde nuestra creación hace más de 40 años, hemos estado especialmente comprometidos con el éxito a largo plazo de nuestros clientes. Más de 1.000 instituciones financieras a nivel internacional confían en ACI para habilitar los sistemas de pago esenciales para su misión", dijo Craig Saks, Director General de Operaciones de ACI Worldwide. "Nos complace la resolución de la disputa ACI/FSS, y estamos ansiosos por trabajar con los clientes para asegurar su continuo éxito al avanzar con la tecnología BASE24".

"Nos alegra haber llegado a un acuerdo positivo con ACI. Creemos que este acuerdo beneficiará a los clientes que podrán continuar usando la experiencia de FSS en materia de dominio y aprovechar la capacidad de FSS para operar BASE24 de ACI", dijo Nagaraj Mylandla, Presidente y Director Gerente de FSS.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide, la compañía de Universal Payments (UP), habilita los pagos electrónicos para más de 5.100 organizaciones en todo el mundo. Más de 1.000 de las principales instituciones financieras e intermediarios, así como miles de comercios internacionales, confían en ACI para ejecutar US$14 billones en pagos y transacciones de valores todos los días. Además, una gran cantidad de organizaciones utiliza nuestros servicios electrónicos de presentación y pago de facturas. Mediante nuestro paquete integral de soluciones de software en oficinas de los clientes o mediante la nube privada de ACI, ofrecemos capacidad de pago inmediato y en tiempo real, y habilitamos la experiencia de pago omnicanal más completa de la industria. Si desea más información sobre ACI, sírvase visitar http://www.aciworldwide.com. También puede encontrarnos en Twitter @ACIWorldwide.

Acerca de Financial Software and Systems

FSS, líder en tecnología de pagos y procesamiento de transacciones, ofrece una cartera diversificada de productos de software, servicios de pago alojado y servicios de software que se consolidó a lo largo de 27 años de experiencia. Su paquete de pagos integrales habilita canales de entrega minoristas como ATM, PoS, Internet, servicios móviles, así como funciones de soporte críticas: gestión de tarjetas, conciliación, acuerdos, gestión de comerciantes y monitorización de dispositivos. Con casa matriz en la India, FSS da servicio a más de 100 clientes, entre ellos bancos de primera línea, instituciones financieras, procesadoras y emisoras de tarjetas prepagas en la India, EE. UU., Europa, Medio Oriente y África, y Asia-Pacífico. Visite http://www.fsstech.com para obtener más información.

© Copyright (Derechos reservados) ACI Worldwide, Inc. 2018.

ACI, ACI Worldwide, ACI Payment Systems, el logo ACI, ACI Universal Payments, UP, el logo UP, ReD, PAY.ON y todos los nombres de producto ACI son marcas comerciales o marcas registradas de ACI Worldwide, Inc., o una de sus subsidiarias, en Estados Unidos, otros países o ambos. Las otras marcas comerciales a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños.

Los planes de producto solo se incluyen a los fines informativos y no pueden incorporarse a un contrato o acuerdo. El desarrollo de lanzamientos y las fechas de lanzamientos de futuros productos serán facultad discrecional de ACI. ACI brinda la siguiente información de acuerdo con las políticas de comunicación de producto estándar de ACI. Cualquier característica, funcionalidad y mejoras resultantes, o los tiempos de lanzamiento de dichas características, funcionalidades y mejoras son discrecionales de ACI y pueden ser modificadas sin previo aviso. Todo plan de producto u otra información similar no representa un compromiso de entrega de ningún material, código o funcionalidad, y no se deberá depender de ello para las decisiones de compra.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/682112/FSS_Logo.jpg

FUENTE Financial Software and Systems(FSS)