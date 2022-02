Ácido hialurônico previne o envelhecimento?

Com o envelhecimento, a quantidade de ácido hialurônico na pele pode diminuir, levando ao ressecamento e colaborando para a formação de rugas¹. Atualmente, existem diversas maneiras de repor esse ativo perdido ao longo do tempo, como é o caso dos preenchedores Restylane® e os Skinboosters TM , que são procedimentos estéticos injetáveis pouco invasivos. Além dos dermocosméticos, como cremes hidratantes, séruns, loções e até protetores solares.

Restylane® tem o portfólio mais completo do mercado com a melhor solução para cada indicação² - preenchimento facial e labial-, e o melhor perfil de segurança entre os géis de ácido hialurônico disponíveis no mercado³. Já SkinboostersTM, que faz parte do portfólio Restylane®, trata-se de um hidratante injetável à base de ácido hialurônico que recupera o viço e a elasticidade da pele, e pode ser aplicado no rosto, pescoço, colo e mãos, melhorando a qualidade geral da pele e diminuindo a rugosidade.

No caso de dermocosméticos, Cetaphil® Loção Hidratante Facial e Cetaphil® Creme Hidratante Facial possuem o exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, que são micropartículas de ácido hialurônico hidrolisado que penetram profundamente na pele4*. As fórmulas aproveitam o poder do ácido hialurônico de retenção de grandes volumes de água – que proporcionam mais hidratação, viço e elasticidade para a pele-, para revitalizá-la5.

Indicado para todos os tipos de pele, ambos os produtos têm ação rejuvenescedora e aumentam a viscoelasticidade6. Cetaphil® Loção Hidratante Facial deve ser utilizado pela manhã, é ideal para uso antes da maquiagem7 e é facilmente absorvido pela pele. Já Cetaphil® Creme Hidratante Facial deve ser utilizado à noite, pois além do ácido hialurônico, também conta com o complexo de extratos vegetais** presente em sua fórmula. O produto promove ação reparadora noturna, com antioxidantes e calmantes, estimulando a reconstrução dérmica8.

Consulte sempre o seu dermatologista para as melhores recomendações!

*Em comparação a outros produtos à base de ácido hialurônico de alto peso molecular

**marrubium vulgare extract (marroio-de-frança), radish root ferment filtrate (filtrado de rabanete), olea europaea fruit oil (óleo de oliva)

¹Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional do Rio de Janeiro. O efeito antienvelhecimento do ácido hialurônico. Disponível em: https://sbdrj.org.br/o-efeito-antienvelhecimento-do-acido-hialuronico/ Acesso em: 17 dez. 2021.

²Rzany B., Bayerl C., Bodokh I. et al. Eficacy and safety of a new hyaluronic acid dermal filler in the treatment of moderate nasolabial folds: 6-month interim results of a randomized, evaluator-blinded, intra-individual comparison study. J Cosmet Laser Ther 2011;13:107-112

³Artzi O, Loizides C, Verner I et al. Resistant and recurrent late reaction to hyaluronic acid–based gel. Dermatol Surg 2016;42:31–37

4Kaya G, Tran C, Sorg O, et al. Hyaluronate Fragments Reverse Skin Atrophy by a CD44-Dependent Mechanism. PLoS Med. 2006 Dec;3(12):e493

5Wisniewski JD, Ellis DL , Lupo MP. Facial Rejuvenation: Combining Cosmeceuticals With Cosmetic Procedures. Cutis. 2014;94:122-126.

6Essendoubi M , Gobinet C , Reynaud R, et al. Human skin penetration of hyaluronic acid of different molecular weights as probed by Raman spectroscopy. Skin Research and Technology 2015; 0: 1–8

7Clinical study for the appraisal of the ocular, peri-ocular and cutaneous acceptability

of a cosmetic investigational product, after repeated applications under normal conditions of use, in the adult subject. IEC . RD.03.SPR.117308 / P1258

8 Lin TK, et al. Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 70; 1-21

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.cetaphil.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752974/Cetaphil_Photo.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma