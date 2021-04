Acino achève l'acquisition d'un portefeuille de produits pharmaceutiques sur ordonnance et de compléments alimentaires auprès du groupe de sociétés IlmixGroup en Russie

ZURICH et MOSCOU, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Acino a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'un portefeuille de marques sélectionnées du groupe de sociétés IlmixGroup en Russie. La transaction inclu huit actifs pharmaceutiques sur ordonnance et des compléments alimentaires dans les domaines de la gynécologie, de l'oncologie gynécologique, de l'urologie et de la dermatologie. Les parties ont également conclu des accords de fabrication et d'approvisionnement en vertu desquels MiraxBioPharma, une société d'IlmixGroup, continuera à fabriquer les produits en Russie pour le compte d'Acino? Ce processus assurera ainsi un accès ininterrompu aux patients. Cette acquisition augmente encore la part de marché d'Acino en Russie. Ce marché a atteint plus de 10 % dans ses segments de marché accessibles, et fait partie du Top-65 des sociétés pharmaceutiques.

Le portefeuille acquis comprend Indinol® Forto, Cervicon®-DIM, Indinol®, Epigallate®, Promisan®, Indigal®, et d'autres actifs cliniques qui sont actuellement en cours de développement. Ces produits sont principalement utilisés pour la prévention et le traitement de l'endométriose, du myome, de la dysplasie cervicale et de l'adénome de la prostate, ainsi que d'autres troubles affectant le système reproducteur humain.

« Conformément à la stratégie de croissance mondiale d'Acino, cet accord renforce encore notre présence sur les marchés émergents où nous nous sommes imposés comme un fournisseur de produits pharmaceutiques de haute qualité et un partenaire de confiance. Il y a tout juste un an, nous avons acquis et intégré avec succès plus de 30 marques du portefeuille de soins primaires de Takeda », a déclaré Steffen Saltofte, PDG d'Acino. « Avec le portefeuille renforcé en Russie, nous aurons une empreinte plus forte sur le marché. Nous pourrons ainsi proposer une offre plus puissante et plus complète aux professionnels de la santé et aux patients ».

« Grâce à cette acquisition, les patients auront la possibilité de bénéficier de l'expérience, de l'expertise et du rayonnement d'Acino pour garantir l'accès à notre portefeuille de marques hautement innovantes. Mis au point par un groupe de scientifiques russes accomplis, ces produits ont démontré leur efficacité dans le traitement et la gestion des troubles de la santé des femmes et des hommes en Russie. Et je suis convaincu qu'Acino est le partenaire idéal pour accroître encore la valeur de ces actifs », a déclaré Sergey Zhdanov, président du conseil d'administration d'IlmixGroup.

A propos d'Acino

Acino est une société pharmaceutique suisse dont le siège est à Zurich et qui s'intéresse aux marchés sélectionnés au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, dans la région de la CEI et en Amérique latine. La société est soutenue par Nordic Capital et Avista Capital Partners. Nous fournissons des produits pharmaceutiques de qualité afin de promouvoir des soins de santé abordables sur ces marchés émergents. Nous exploitons nos capacités de fabrication de produits pharmaceutiques de haute qualité et notre réseau pour approvisionner des entreprises de premier plan par le biais de la fabrication en sous-traitance et de l'octroi de licences. Pour plus d'informations, consultez le site www.acino.swiss .

A propos d'IlmixGroup

IlmixGroup JSC est une société pharmaceutique russe à cycle complet, axée sur des normes de qualité mondiales et des compétences uniques dans le domaine de la recherche scientifique, du développement, de la production et de la promotion de médicaments innovants. La société est l'un des leaders du marché pharmaceutique russe dans le segment commercial des médicaments non hormonaux pour la santé reproductive des femmes et des hommes et la prévention du cancer, avec une spécialisation primaire dans le traitement des maladies mammaires bénignes et de la dysplasie cervicale. La société a été fondée en 2003 dans le but de développer, fabriquer et commercialiser des médicaments innovants basés sur des composés naturels étudiés à l'Institut de recherche Sechenov de médecine moléculaire de l'Université médicale d'État de Moscou. Son fondateur est le professeur V. Kiselev, membre de l'Académie des sciences de Russie.

