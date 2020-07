ACIST Medical Systems fait part des progrès les plus récemment accomplis dans le domaine des microcathéters pour FFR

Le microcathéter pour FFR Navvus® II Rapid Exchange d'ACIST procure à l'évaluation de lésions complexes une flexibilité encore plus grande et un profil de croisement rationalisé

EDEN PRAIRIE, Minnesota, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ACIST Medical Systems, Inc., société du Bracco Group, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de son ACIST Navvus II Rapid Exchange FFR MicroCatheter, microcathéter de seconde génération destiné à être utilisé avec son ACIST RXi® Rapid Exchange FFR System.

Les mesures de réserve de débit fractionnaire (FFR) servent à évaluer la gravité de lésions artérielles et elles orientent la stratégie d'intervention à la fois dans le diagnostic et dans le traitement de maladies coronariennes. Grâce à ces derniers perfectionnements, des améliorations précieuses viennent s'ajouter au même degré de contrôle, de cohérence et de précision dont les médecins disposaient déjà avec le microcathéter Navvus d'origine. Plus précisément, le Navvus II d'ACIST se caractérise par un contour rationalisé pour croisement, 28 % de flexibilité en plus 1 et un profil de pénétration dans les lésions réduit de 15 %2. Ceci résulte en un microcathéter extrêmement administrable et qui peut améliorer l'efficacité des procédures.

Le microcathéter Navvus II Rapid Exchange d'ACIST et le Navvus, son prédécesseur, sont les seuls produits pour physiologie des coronaires permettant l'utilisation par le médecin d'un fil-guide de 0,356 mm (0,014 p.) de son choix. Cette distinction commerciale peut faciliter un diagnostic plus efficace et plus rapide, avec évaluation physiologique après intervention coronarienne percutanée (ICP) parce que la position du fil est préservée pendant toute la procédure.

La 'FFR-SEARCH Study' a récemment mentionné qu'en moyenne 5 minutes3 par lésion suffisent à l'évaluation physiologique après une intervention faisant appel au système par microcathéter d'ACIST. L'étude FFR-SEARCH, robuste, indépendante, et parrainée par des médecins a fait appel à un répertoire prospectif de tous les participants avec analyse de plus de 600 patients.

« Les tout derniers progrès matérialisent l'engagement stratégique constant envers notre technologie de la FFR définissant le marché, » a fait observer Kristen Knox, première vice-présidente, directrice générale d'ACIST Medical Systems, Inc. « Les médecins savent qu'ils peuvent compter sur Navvus – et maintenant sur Navvus II – pour guider facilement et rapidement des décisions de traitement grâce à une mesure physiologique effractive. »

Pour davantage d'informations sur le microcathéter pour FFR Navvus II Rapid Exchange d'ACIST et le système pour FFR RXi Rapid Exchange, visiter https://acist.com/products/acist-rxi/navvusii-catheter/.

À propos d'ACIST

ACIST Medical Systems, Inc. est une société jouant un rôle sans précédent dans la technologie interventionnelle et diagnostique. Son portefeuille de produits spécialisé comprend notamment les premiers systèmes mondiaux pour échange rapide de réserve de débit fractionnaire (Rapid Exchange FFR) et immunosuppresseur (IVUS) de haute définition. Elle est également présente au premier plan du marché mondial des systèmes élaborés d'imagerie de contraste destinés à l'angiographie cardiovasculaire et à l'imagerie radiologique. Ces produits sont la preuve de la détermination d'ACIST à pourvoir les cliniciens de technologies uniques et innovantes qui simplifient les procédures cardiovasculaires et assurent une excellence dans les soins aux patients. ACIST fait partie de Bracco Group et à ce titre bénéficie des ressources d'un conglomérat multinational qui possède une vaste expertise dans la technologie de laboratoire de cathétérisme et s'attache à des progrès constants. Avec son siège à Eden Prairie dans le Minnesota aux États-Unis, ACIST a une présence mondiale avec plus de 300 personnes employées directement et des installations dans la Silicon Valley, à Heerlen et à Tokyo. Pour en apprendre davantage sur ACIST, visiter www.acist.com.

À propos de Bracco Group

Bracco a son siège à Milan en Italie, où il a été fondé en 1927. Ses activités concernent le secteur des soins de santé par le biais de Bracco Imaging (imagerie diagnostique), ACIST Medical Systems and HLT (cardiologie) et Centro Diagnostico Italiano (diagnostic clinique). Il emploie environ 3 400 personnes, et ses résultats financiers annuels consolidés représentent un total dépassant 1,3 milliard d'euros. Bracco intervient dans plus de 100 pays dans le monde entier. Pour en apprendre davantage sur Bracco Group, visiter www.bracco.com.

1 TR-07888 : comparé avec le microcathéter Navvus® pour FFR dans des essais en laboratoire. Données de dossier chez ACIST. Peut ne pas refléter la performance clinique.

2 TR-08707 : comparé avec le microcathéter Navvus® pour FFR dans des essais en laboratoire. Données de dossier chez ACIST. Peut ne pas refléter la performance clinique.

3 Dilleti, R. Fractional flow reserve after percutaneous coronary intervention: the FFR-SEARCH study. Presented at: EuroPCR 2017 [Réserve de débit fractionnaire après intervention coronarienne percutanée : l'étude FFR-SEARCH (Fractional Flow Reserve—Stent Evaluated at Rotterdam Cardiology Hospital). Présentation à l'EuroPCR 2017].

