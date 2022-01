Acne solar: dermatologista explica os principais cuidados com a pele oleosa a acneica durante o verão

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Comumente encontrada no rosto durante o verão por conta do uso inadequado de protetor solar e de longos períodos de exposição ao sol, a acne solar é caracterizada por pequenas lesões vermelhas ou com pus. Esse problema tende a se intensificar na pele em determinadas regiões do rosto, principalmente, na zona T (testa, nariz e queixo), que são as áreas mais oleosas.

De acordo com a dermatologista Dra. Ana Paula Coutinho (CRM – GO 18200), "Para cuidar da acne solar é recomendado o uso de sabonetes para limpeza de pele que sejam específicos para peles oleosas e acneicas, com efeito adstringente e que ajudem a diminuir o excesso de oleosidade".

A dermatologista complementa alertando que "também é importante não limpar a pele excessivamente. Lavar o rosto com um sabonete adequado duas vezes ao dia é o suficiente. Mais do que isso, pode ocorrer o chamado efeito rebote e piorar a oleosidade".

Além da limpeza de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz um alerta especial para a hidratação e proteção contra os raios solares1, tanto a hidratação de dentro para fora com a ingestão de água, como também a hidratação tópica com um produto específico para este tipo de pele. Por fim, o uso de protetor solar contra raios UVA e UVB que tenha textura não oleosa, é essencial para evitar a acne solar e demais doenças de pele, como brotoejas, manchas, sardas brancas, micose e, em casos mais graves, câncer de pele.

Outra dica bem importante fornecida pela Dra. Ana Coutinho é não espremer as espinhas e não se expor excessivamente ao sol na expectativa que os raios solares sequem a acne. Essas práticas podem deixar cicatrizes de acne definitivas no rosto e piorar a inflamação da pele.

Como opção de produtos para incluir na rotina de skincare durante o verão, estão Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido e Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante, desenvolvidos especificamente para peles oleosas e acneicas.

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido, dermatologicamente testado e indicado para o cuidado diário, deixa a pele limpa e matificada, reduz a oleosidade e o excesso de brilho, e proporciona efeito adstringente.

Dermotivin® Benzac recomenda usar o produto duas vezes ao dia ou conforme orientação do dermatologista.

Já para a hidratação da pele, a linha Dermotivin® Benzac conta com o Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante, que tem poder de hidratação por até 24 horas e controle da produção de sebo por 12 horas*, além de reduzir imediatamente os poros**. Não comedogênico, o hidratante pode ser usado como primer antes da maquiagem para melhor fixação e antes do protetor solar.

Independentemente das dicas fornecidas, é fundamental consultar um dermatologista, que saberá indicar o tratamento adequado para cada tipo de pele.

1Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cuidados com a pele no verão. Disponível em: https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/cuidados/cuidados-com-a-pele-no-verao/ Acesso em 09 nov. 2021.

*Avaliação feita imediatamente (30 minutos), 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto, N=34.

**Avaliação de eficácia percebida realizada com 29 participantes em 30 minutos e 12 horas após aplicação do produto.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.linhadermotivin.com.br/benzac

