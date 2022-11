Acordo de GNL de longo prazo entre Sinopec e QatarEnergy Ink

O acordo estabelece que a QatarEnergy forneça quatro milhões de toneladas de GNL à Sinopec todos os anos, e os dois lados realizarão cooperação integrada no projeto de expansão do Campo Norte de Gás

BEIJING, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/- - A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") e a QatarEnergy assinaram um acordo de compra e venda de gás natural liquefeito (GNL) de longo prazo para o fornecimento anual de quatro milhões de toneladas de GNL para a Sinopec. As duas partes trabalharão juntas no projeto de expansão do campo norte do Qatar ("O projeto").

O acordo de longo prazo de compra e venda de GNL por 27 anos é uma parte importante da cooperação integrada entre os dois lados. O presidente da Sinopec, Ma Yongsheng, e o Ministro de Estado para Assuntos de Energia do Catar, presidente e CEO da QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, assinaram formalmente o acordo juntos durante uma cerimônia on-line.

A China e o Catar desfrutam de laços amistosos e estreitos, ao mesmo tempo em que constroem sinergias no setor de energia, disse Ma. O nível saudável de diplomacia cria um ambiente favorável para ambos os lados aprofundarem continuamente sua cooperação.

"A assinatura deste acordo está alinhada com a adesão da Sinopec ao desenvolvimento verde, de baixo carbono, seguro e sustentável", disse Ma. "O fornecimento de GNL ajudará a atender à demanda por gás natural no mercado chinês, mas também otimizará ainda mais a combinação energética da China, ao mesmo tempo em que aumentará a segurança, estabilidade e confiabilidade do abastecimento de energia."

"Estamos muito satisfeitos por ter firmado este acordo, que fortalecerá ainda mais a excelente relação bilateral entre a China e o Catar", disse Al-Kaabi. "O acordo ajudará a atender à crescente demanda da China por energia limpa. Essa cooperação, que abrange diferentes áreas e durará por 27 anos, marca um novo capítulo extraordinário e empolgante de cooperação entre os dois países.

O comissionamento do projeto de expansão do campo de gás norte está previsto para 2026. Este acordo é o segundo contrato de compra e venda de GNL de longo prazo assinado entre a Sinopec e a QatarEnergy, e o primeiro contrato de compra e venda de GNL de longo prazo para o projeto.

Para mais informações, acesse Sinopec.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC