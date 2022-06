Acordo estratégico da Pijar Foundation e EdHeroes Network: Global Future Talent Alliance e Centro EdHeroes

O lançamento contou com a participação do rei de Surakarta, GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, KGPAA Mangkunegara X , bem como de representantes do Ministério de Empresas Estatais da República da Indonésia, Puteri Indonesia Foundation, Kisah Kasih Organization e muito mais.

Os membros do Conselho Consultivo da EdHeroes, Osama Obeidat, CEO da Queen Rania Teacher Academy, e Shaun Conway, fundador e presidente da iXO Foundation, assinaram o memorando e enfatizaram a importância de a EdHeroes ser institucionalizada no Indonesia Hub, uma vez que resultaria em muitos eventos com efeitos positivos na educação nos próximos anos no país.

A EdHeroes é uma iniciativa educacional global, impulsionada pela missão de unir, apoiar e inspirar famílias em todo o mundo, oferecendo acesso à educação de qualidade. A EdHeroes Network já une mais de 63 mil apoiadores e organiza regularmente eventos globais e regionais. Alguns de seus parceiros são: o World Bank Group, a UNESCO IITE, o Dream a Dream, o Teach For All, a Wolfram, o Educate Girls, o Educate! e muito outros.

Durante o lançamento do EdHeroes Indonesian Hub, a Pijar Foundation também anunciou a iniciativa Global Future Talent Alliance.

A "Global Future Talent Alliance" (GFTA) é um ecossistema colaborativo de compartilhamento de recursos em uma missão de reformar a educação para nossa próxima geração. Para esse fim, a GFTA conectará inovadores em educação, filantropias e outras organizações interessadas em testar e dimensionar iniciativas para fechar a lacuna global de talentos. O mecanismo de compartilhamento de recursos da GFTA permite que iniciativas de educação inovadoras e experimentais encontrem os recursos financeiros necessários e aprendam sobre as melhores práticas de todo o mundo.

"A lacuna global de habilidades é um problema crítico para nossas gerações atuais e futuras. Damos as boas-vindas a todos os reformadores da educação para aderir a esta aliança e romper barreiras juntos" ,disse Cazadira Fediva Tamzil, líder da GFTA da Pijar Foundation. Em seu primeiro ano, a GFTA pretende apoiar 25 iniciativas em todo o mundo.

A EdHeroes e a Pijar Foundation encontraram recentemente inovadores em educação em toda a Indonésia, incluindo a princesa Mangkubumi, membro da família real de Yogyakarta, conhecida como ativista do movimento juvenil e da educação. Eles também estão participando da conferência Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) de 2022 em Bali, a maior convenção de investimento social da Ásia que busca impulsionar o capital em direção ao impacto.

