Acordos de ação coletiva de USD 16 milhões da Canadian Air Cargo são aprovados para distribuição

TORONTO, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O Siskinds de London, Ontário, o Camp Fiorante Matthews Mogerman de Vancouver, Colúmbia Britânica, e o Liebman Légal Inc. de Montreal, Quebec, anunciaram hoje a aprovação judicial de um protocolo para a segunda distribuição de fundos de liquidação na ação coletiva por fixação de preços da Canadian Air Cargo. A ação coletiva se refere a uma suposta conspiração global para fixar os preços dos serviços de transporte aéreo.

Acordos totalizando USD 16 milhões foram firmados com a British Airways e com a Air Canada. Isso leva o total de acordos realizados nessa ação a mais de USD 45 milhões. Os acusados não admitem nenhuma irregularidade ou responsabilidade. Os tribunais de Ontário, Colúmbia Britânica e Quebec aprovaram os acordos e um protocolo para a distribuição da segunda rodada de fundos de liquidação. Acordos totalizando USD 29,6 milhões foram distribuídos anteriormente. A ação agora foi completamente resolvida.

"Esse litígio levantou questões factuais e legais complexas. Como parte desse litígio, o Tribunal de Apelação de Ontário considerou que o tribunal de Ontário tem jurisdição para certificar uma ação coletiva internacional. Uma interposição de recurso ao Supremo Tribunal do Canadá foi negada. Essa foi uma decisão importante, que abre o caminho para outras ações coletivas internacionais em circunstâncias adequadas", disse Linda Visser, do Siskinds.

"As conspirações para fixação de preços resultam no pagamento de preços inflacionados de bens e serviços por parte de empresas e consumidores. As ações coletivas ajudam a reverter esses preços inflacionados às vítimas dessas conspirações", disse David Jones, da Camp Fiorante Matthews Mogerman.

As pessoas que compraram serviços de transporte aéreo para ou do Canadá (excluindo remessas para ou dos Estados Unidos) entre janeiro de 2000 e setembro de 2006 são elegíveis para reivindicar benefícios da liquidação. As reivindicações podem ser feitas on-line no site www.aircargosettlement2.com até 4 de julho de 2022.

Mais informações podem ser encontradas on-line no site www.aircargosettlement2.com ou ligando para o administrador de reivindicações pelo telefone 1-888-291-9655 no Canadá ou nos Estados Unidos, ou 1-614-553-1296 no restante do mundo.

Sobre o conselho da ação coletiva

O Siskinds LLP é um escritório de advocacia completo com escritórios em Toronto e London e escritórios afiliados em Montreal e na cidade de Quebec. O Siskinds LLP é o principal escritório de advocacia de ações coletivas do Canadá.

O Camp Fiorante Matthews Mogerman é um escritório de advocacia boutique com sede em Vancouver, especializado em ações coletivas, litígios de acidentes aéreos e litígios de responsabilidade por produtos, que representa os autores da ação.

O Liebman Legal Inc. é um escritório de advocacia com sede em Montreal. O escritório oferece serviços jurídicos completos a seus clientes privados e corporativos.

Consultas da imprensa:

Charles Wright ou Linda J. Visser

Siskinds LLP

275 Dundas Street, Unit 1

Caixa postal 2520

London, Ontário N6B 3L1

Chamada gratuita (Canadá): 1-800-461-6166 ramal 2455

Tel.: 519-672-2121

E-mail: [email protected]

Colúmbia Britânica:

David Jones

Camp Fiorante Matthews Mogerman

#400 - 856 Homer Street

Vancouver, Colúmbia Britânica V6B 2W5

Tel.: 1-800-689-2322

E-mail: [email protected]

Quebec :

Moe F. Liebman

Liebman Legal Inc.

1 Westmount Square #350,

Montreal, Quebec, H3Z 2P9

Tel.: 514-846-0666

E-mail: [email protected]

FONTE Siskinds LLP, Camp Fiorante Matthews Mogerman and Liebman Légal Inc.

SOURCE Siskinds LLP, Camp Fiorante Matthews Mogerman and Liebman Légal Inc.