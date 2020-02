Acqua Di Parma é a nova linha de fragrâncias do eleito "o melhor hotel romântico do Brasil"

AMPARO, Brasil, 22 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Extremamente premiado e símbolo icônico de luxo, o Lake Vilas Charm Hotel & Spa, em parceria com a renomada marca italiana Acqua Di Parma, disponibilizará aos hóspedes amenities da marca que incorporam fragrâncias elegantes e inesquecíveis, vindas diretamente de Milão.

A aproximação do Hotel com a Acqua Di Parma caminha em direção às novas tendências de hotelaria de alto luxo e traz o que há de melhor do segmento no mundo. Quem estiver no hotel terá uma estada ainda mais especial e que, definitivamente, supera qualquer expectativa.