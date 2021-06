Acquisition de l'entreprise danoise Neets A/S par Biamp, une société de portefeuille de Highlander Partners

L'offre technologique très respectée de Neets comprend une famille complète de contrôleurs de dispositifs, d'interfaces de contrôle et de logiciels de contrôle qui se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur conception élégante. La société a également ajouté récemment plusieurs autres produits innovants destinés aux applications de conférence, notamment des barres multimédias, des caméras, des centres d'appareils et des systèmes de connectivité de table. Les produits et l'expertise de Neets améliorent les offres de contrôle actuelles de Biamp et contribuent à consolider sa position de leader en tant que fournisseur mondial de technologies audiovisuelles professionnelles.

« Neets est une entreprise qui m'a impressionné et dont je suis l'évolution depuis de nombreuses années. Ses produits se distinguent par leur extraordinaire facilité d'utilisation et la prise en compte minutieuse de tous ceux qui interviennent dans leur cycle de vie, du concepteur au programmeur, en passant par l'installateur et l'utilisateur final », a commenté Rashid Skaf, président, PDG et coprésident de Biamp. « Je suis extrêmement heureux d'accueillir Neets dans la famille Biamp. Les produits de Neets complètent directement les solutions de Biamp et nous permettront de cibler un éventail encore plus large de types de lieux, de tailles et de cas d'utilisation et de proposer des systèmes encore plus complets. Grâce à cette acquisition, il sera plus facile que jamais pour nos clients de rester dans la famille des solutions Biamp pour toutes les applications. »

« Je suis ravi d'unir mes forces à celles de Biamp et de proposer les avantages des solutions de Neets à un public mondial. L'équipe de Neets a passé plus de deux décennies à élaborer et à perfectionner les meilleures solutions de contrôle du secteur », a commenté Michael Jarl Christensen, PDB de Neets A/S. « En intégrant Biamp, avec son large portefeuille de produits et son système de distribution mondial, Neets sera en mesure d'offrir ses produits à une communauté de clients beaucoup plus large. »

Cette acquisition marque la cinquième transaction complémentaire depuis l'achat initial de Biamp par Highlander en décembre 2017. Jeff Hull, président et directeur général de Highlander Partners, a remarqué que : « Avec chaque innovation supplémentaire de produit organique et chaque acquisition ciblée, la gamme de produits variés et complémentaires de Biamp s'élargit et nous positionne davantage comme le partenaire de choix pour les utilisateurs finaux, les distributeurs et les intégrateurs. »

Ben Slater, coprésident de Biamp et partenaire chez Highlander Partners, a ajouté : « Chez Biamp, notre principale motivation est de connecter les gens grâce à des expériences audiovisuelles extraordinaires - et le monde exige ces connexions aujourd'hui plus que jamais. Cette acquisition est la dernière étape vers l'accomplissement de cette mission. Nous sommes ravis d'ajouter la technologie et l'équipe de Neets à notre organisation à la croissance rapide.

À propos de Biamp Systems

Biamp Systems est un fournisseur de premier plan de systèmes médiatiques innovants en réseau qui équipent les installations audiovisuelles les plus sophistiquées au monde. L'entreprise est reconnue à l'échelle planétaire pour les produits de grande qualité qu'elle fournit et pour son engagement à offrir un service client exceptionnel.

Biamp se consacre à la création de produits qui favorisent l'évolution de la communication à travers la vue et le son. La gamme de produits primés de Biamp comprend : le système média Tesira® servant à la mise en réseau de l'audio et de la vidéo numériques, les microphones à suivi de faisceau TCM, l'outil de collaboration Devio® destiné aux lieux de travail modernes, la plate-forme audio numérique Audia®, les processeurs de signaux numériques Nexia®, le système de messagerie au public et d'évacuation à l'aide de la voix en réseau Vocia®. Chacun de ces systèmes possède son propre ensemble de caractéristiques spécifiques qui peuvent être personnalisées et intégrées dans une large gamme d'applications, notamment dans les salles de conseil des entreprises, les centres de conférence, les petites salles de réunion (huddle rooms), les salles de spectacle, les salles d'audience, les hôpitaux, les nœuds de transport, les campus, ainsi que les installations qui occupent plusieurs bâtiments. Pour en savoir plus sur Biamp, rendez-vous sur www.biamp.com . Pour plus d'informations sur Neets A/S, veuillez consulter le site https://neets.io .

À propos de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est une société d'investissement privée basée à Dallas qui gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs. L'entreprise cible ses investissements sur des entreprises évoluant dans des industries ciblées et dont les dirigeants ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement. Highlander Partners utilise une stratégie d'investissement « buy and build » (acheter et construire), créant de la valeur en aidant les entreprises à croître de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour en savoir plus, consultez le site www.highlander-partners.com .

