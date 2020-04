Acreditação Equis da SKEMA Business School renovada por mais cinco anos

Esta nova acreditação recompensa a estratégia global da escola e reconhece a solidez do modelo e sua excelência em nível internacional. O relatório salienta que a SKEMA é uma «escola de administração dinâmica e orientada para o futuro, com uma forte cultura de colegialidade e sólidas estruturas de administração interna e externa.» Os seguintes pontos foram particularmente realçados:

A estratégia global e o posicionamento da escola

Diversidade e um forte interesse internacional em relação à variedade de programas que preparam os futuros talentos para a economia cognitiva, no sentido de darem resposta aos desafios de uma economia globalizada

A alta qualidade da faculdade e sua capacidade de fazer parte da inovação educacional

O compromisso e profissionalismo das equipes em todos os campus, a satisfação dos estudantes e seu orgulho em serem «SKEMIENS» (em suas próprias palavras, a SKEMA é «estimulante, diversa, global, memorável, inovadora e empreendedora.»)

A estratégia desenvolvida para o ensino de executivos, que continuará sendo desenvolvida

A pegada territorial; o dinamismo e o apoio dos parceiros em diferentes locais (empresas, parceiros acadêmicos, incubadoras, instituições públicas e privadas, etc.), tendo a escola encontrado o «modelo certo» para desenvolver relações com as práticas dos diferentes ecossistemas das quais faz parte.

Alice Guilhon, diretora da SKEMA Business School, comenta: «Gostaria de agradecer a todas nossas partes interessadas pelo trabalho que realizamos. Esperemos poder progredir e continuar nossa trajetória: nos próximos cinco anos, implementaremos nosso novo plano estratégico SKY25. Daremos especial atenção ao reforço da «pesquisa de impacto», dedicada às empresas e à sociedade, e ao cumprimento de nossa missão, mais do que nunca ao serviço da transformação das sociedades, para um mundo melhor e mais justo.»

Sobre a SKEMA Business School:

Com 8.500 estudantes de 120 nacionalidades e 45.000 graduados em 145 países, SKEMA Business School é uma escola global que, graças a sua pesquisa, 50 programas de ensino e estrutura internacional em vários locais, treina e educa os talentos de que necessita. A escola está agora presente em 7 locais: 3 campus na França (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 na China (Suzhou), 1 nos Estados Unidos (Raleigh), 1 no Brasil (Belo Horizonte) e 1 na África do Sul (Cidade do Cabo - Stellenbosch). Em setembro de 2019, a escola anunciou a criação, em Montreal, do SKEMA GLOBAL LAB em Inteligência Aumentada, seu laboratório de pesquisa em inteligência aumentada e seu novo centro de P&D: SKEMA Quantum Studio.

A SKEMA possui várias acreditações - EMBA Acreditado pela Equis, AACSB e EMFD. Seus programas são reconhecidos na França (Visto, Mestrado, RNCP, Selo CGE), bem como nos EUA (licenciatura), Brasil (certificação) e China.

