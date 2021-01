Acrobacias chinesas: entre fitas, tambores e pratos

O grupo acompanhou líderes do país em visitas a França, Alemanha, Reino Unido, Espanha etc. Esta arte recebeu grandes elogios.

O toque inovador enfatiza a integração de acrobacias e arte por meio de novos trajes e acessórios, bem como o uso de elementos tecnológicos para aprimorar a experiência do público no teatro. Assim, jovens, turistas e estrangeiros desfrutam e compreendem melhor uma exibição que está mais de acordo com as exigências estéticas da época. Eles também utilizam a arte como base para transmitir e inovar sua incrível cultura tradicional chinesa e como uma plataforma para intercâmbios culturais e aprendizado mútuo entre a China e outros países.

As acrobacias tradicionais chinesas têm um estilo único que é transmitido por meio de gerações, mas por sua vez evolui ao longo do tempo, adotando novas formas artísticas e elementos inovadores, para ganhar um novo impulso e alcançar um lugar relevante no estágio mundial de acrobacias.

