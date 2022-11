ACROBiosystems lance un nouveau centre logistique en Suisse pour accélérer la mise au point de médicaments dans toute l'Europe

BÂLE, Suisse, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe ACROBiosystems a annoncé le lancement de son premier centre logistique européen et de son premier entrepôt européen à Bâle, en Suisse. Il s'agit d'une première étape dans la démarche de mondialisation d'ACROBiosystems qui permettra des livraisons rapides à ses partenaires pharmaceutiques en Europe. Avec ses produits de haute qualité, ACROBiosystems aide ses clients à accélérer la mise au point des médicaments et les processus cliniques, et contribue à améliorer la santé mondiale.

Situé au carrefour entre la France, l'Allemagne et la Suisse, Bâle est le lieu idéal pour l'expédition et le transport à travers toute l'Europe. Le service responsable de la chaîne d'approvisionnement d'ACROBiosystems affirme qu'ils s'efforcent d'accroître en permanence la capacité de l'installation et visent à fournir des services logistiques à tous les partenaires européens. Des dizaines de milliers de produits peuvent désormais être stockés à -20°C, à -4°C et à température ambiante dans l'entrepôt.

Parallèlement au lancement de l'entrepôt, les partenaires peuvent désormais recevoir leurs produits ACROBiosystems dans un délai d'un à trois jours, et les clients suisses bénéficient d'un service de livraison de nuit. Les commandes des clients locaux n'auront plus besoin de dédouanement et afficheront un coût de transport moindre. Plus important encore, ce service plus rapide aidera ACROBiosystems à assurer la stabilité des produits.

L'ouverture de l'entrepôt européen d'ACROBiosystems est une étape importante vers l'établissement d'autres succursales européennes. ACROBiosystems s'engage à offrir aux clients une meilleure conception, une meilleure qualité, une meilleure assistance et une meilleure expérience client.' Avec le succès de l'établissement de l'entrepôt européen d'ACROBiosystems, l'entreprise peut désormais fournir un service de meilleure qualité à ses clients et améliorer leur satisfaction.

Présentation du groupe ACROBiosystems

Fondée en 2010 et cotée en bourse en 2021, ACROBiosystems Group (SZ.301080) est une entreprise de biotechnologie qui ambitionne d'être la pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique et du secteur de la santé en fournissant des produits et des modèles économiques innovants. La société dispose d'une envergure internationale et dispose de bureaux, de centres de R&D et de bases de production dans 12 villes différentes aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre et en Allemagne. ACROBiosystems Group a établi de nombreux partenariats durables et stables avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, y compris Pfizer, Novartis, et Johnson & Johnson, et de nombreux instituts universitaires reconnus. La société comprend plusieurs filiales, telles qu'ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnotics.

Grâce au développement continu de nouvelles technologies et de nouveaux produits, le groupe ACROBiosystems crée de la valeur pour l'industrie pharmaceutique mondiale et aide activement ses partenaires. La société s'efforce d'accélérer le processus de mise au point des médicaments en fabriquant des réactifs clés pour les thérapies ciblées, les médicaments d'immunothérapie et leurs applications cliniques, et contribue à la santé mondiale.

