Actalent absorbe les activités scientifiques et cliniques d'Aerotek en Europe

HANOVRE, Maryland, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- Actalent , une société de premier rang de services d'ingénierie et de sciences et de solutions de talents, a annoncé aujourd'hui l'absorption des activités scientifiques et cliniques d'Aerotek dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) dans le cadre d'une opération de changement de marque. Les deux entreprises sont des sociétés en exploitation d'Allegis Group, leader mondial des solutions de talents.

Actalent est une nouvelle marque formée l'an dernier suite à la fusion des divisions d'ingénierie et de sciences d'Aerotek et d'EASi, une société de services d'ingénierie et de sciences. Parallèlement, Aerotek a concentré ses activités sur les solutions de dotation et de main-d'œuvre destinées aux secteurs de la fabrication, de la logistique, de la construction, de l'aviation et de la gestion des installations. Les activités scientifiques et cliniques d'Aerotek en Europe, qui fournissent une gamme de solutions de talents aux entreprises de sciences de la vie dans l'ensemble de la région EMEA, renforcent le portefeuille de services d'ingénierie européen d'Actalent.

« Nous sommes très heureux d'intégrer l'activité scientifique et clinique d'Aerotek dans la marque Actalent, a déclaré Amir Al-Ajooz, chef des opérations commerciales d'Actalent en Europe. Ensemble, nous serons en mesure de créer encore plus d'opportunités pour nos clients dans l'ensemble de la région EMEA, tout en répondant aux demandes croissantes pour l'expertise technique. Nos équipes et nos centres de livraison au Royaume-Uni et en Suisse, qui desservent la zone EMEA, sont hautement spécialisés dans les sciences de la vie. Nous sommes heureux de nous joindre à une entreprise axée sur les besoins uniques des gens et des entreprises qui se consacrent à ce domaine. »

En 2016, Allegis a fait l'acquisition de The Stamford Group , une société suisse de solutions de talents basée à Bâle. Celle-ci avait été absorbée par les activités scientifiques et cliniques d'Aerotek et fait maintenant partie d'Actalent.

« Nous étions très heureux de nous joindre à la première société mondiale de solutions de talents après notre acquisition par Allegis il y a quelques années, a affirmé Nicole Gruenenfelder, directrice des opérations d'Actalent en Suisse et co-fondatrice de The Stamford Group. Nous nous réjouissons encore plus à l'idée de faire partie de la marque Actalent, en raison de sa spécialisation dans les domaines de la science et de l'ingénierie. J'ai hâte que nos clients en Suisse et dans toute la région EMEA profitent de la gamme de services que nous sommes désormais en mesure d'offrir. »

L'expertise scientifique mondiale d'Actalent combine des capacités de sciences de laboratoire, de soins de santé et de recherche clinique avec des capacités d'ingénierie dans des domaines tels que l'ingénierie des produits et de fabrication, l'environnement, l'architecture et le génie civil, l'électricité et les services publics, la gestion de la construction, les systèmes et les logiciels. Focalisée sur trois secteurs d'activité, à savoir les talents contractuels, les talents gérés et les services d'ingénierie et de sciences, la société fournit des solutions distinctes qui aident les clients à relever leurs défis d'affaires.

« Nous sommes bien plus forts ensemble, a indiqué Chad Koele, président d'Actalent. Je suis ravi du travail accompli par les équipes d'Amir pour développer notre activité scientifique et clinique en EMEA et je suis impatient de travailler avec eux pour faire croître la société mondialement. Cette opération est le dernier grand coup dans le lancement d'Actalent et marque l'ouverture d'un chapitre très excitant pour nous en tant que nouvelle entreprise. En plus d'avoir des bureaux d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, nous avons maintenant la capacité de servir nos clients partout dans le monde et d'appuyer leurs projets d'ingénierie et de science, où et quand ils ont besoin de notre soutien. »

À propos d'Actalent (anciennement Aerotek, Ingénierie et Sciences et EASi)

Actalent lie la passion à l'objectif. Nous appuyons des initiatives essentielles dans le domaine de l'ingénierie et des sciences afin d'améliorer la façon dont les entreprises servent le monde. Avec près de 40 ans d'expérience, nos services évolutifs d'ingénierie et de sciences et nos solutions de talents fournissent l'expertise dont nos clients ont besoin pour aller plus loin. La présence mondiale d'Actalent et ses modèles de prestation flexibles garantissent l'accès à des talents spécialisés où et quand vous en avez besoin. Suivez-nous sur LinkedIn et apprenez-en davantage sur le site actalentservices.com .

Actalent est une société d'exploitation d'Allegis Group, le chef de file mondial en matière de solutions de talents.

