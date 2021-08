Acteev® lançará têxteis de desempenho na Outdoor Retailer Summer Expo de 2021

Como orgulhosa ganhadora do prêmio Outdoor Retailer Innovation Award de 2021, a Acteev combina a proteção antimicrobiana dos íons de zinco segura para o meio ambiente com o excelente náilon 6.6, criando fios e tecidos que combatem naturalmente bactérias, bolores e fungos causadores de odor e mofo. A tecnologia protege tecidos - desde as camadas de base e vestuário de uso externo até sacos de dormir e muito mais - utilizando um dos próprios elementos da natureza.

Além disso, diferentemente de aplicações químicas que são revestidas ou pulverizadas, a Acteev não depende de nenhum tratamento pós-produção ou processo pós-venda. Em vez disso, os íons de zinco da Acteev são integrados diretamente na matriz da molécula, oferecendo proteção durante toda a vida útil do produto. Isso significa que os têxteis de desempenho da Acteev exigem menos água no processo de fabricação, ao mesmo tempo que garantem que permaneçam tão eficazes quanto no primeiro dia.

Para mais informações sobre os têxteis de desempenho da Acteev, acesse OR.Acteev.com/Media.

Sobre a Acteev da Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com oito unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica materiais utilizados para produzir veículos mais seguros, energia mais limpa, dispositivos médicos melhores, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades. Acesse nossa isenção de responsabilidade.

Contato para a imprensa:

Nicki Britton

[email protected]

832-205-4854

