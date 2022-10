Actif sous gestion des produits négociés en bourse à base de cryptomonnaie mondiaux : variation annuelle et du mois de septembre

LONDRES, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ - Dans son analyse mondiale des produits négociés en bourse (ETP) dont les cryptomonnaies sont les actifs sous-jacents, Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a révélé une baisse de 7,5 % de la valeur de leurs actifs sous gestion (AUM) au mois de septembre.

Selon Fineqia Research, le total des actifs sous gestion est passé de 25,4 à 23,5 milliards de dollars entre le 1er septembre et le 1er octobre pour 157 ETP cryptographiques cotés, dont deux nouveaux ETP basés sur l'Ethereum. Les ETP comprennent des fonds négociés en bourse (ETF) et des billets négociés en bourse (ETN).

En cumul annuel (YTD), l'actif sous gestion des ETP cryptographiques a chuté à 23,4 milliards de dollars sur les 157 ETP, contre 58,5 milliards de dollars auparavant. Ce nouveau chiffre équivaut à la valeur de 109 ETP cotés en début d'année. Le 1er octobre, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies était inférieure à 1 000 milliards de dollars, avec une nouvelle baisse de 3,3 % en septembre, contre 2 200 milliards de dollars en janvier. Cette situation serait la conséquence de la hausse des taux d'intérêt dans le monde et du resserrement des liquidités pour lutter contre l'inflation dans un contexte de flambée des prix de l'énergie.

« Sans surprise, le marché des ETP cryptographiques a largement suivi le marché des cryptomonnaies sous-jacent au cours du mois dernier », a déclaré le PDG de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. « L'environnement macroéconomique et les développements géopolitiques sont susceptibles de continuer à influencer la demande et les prix des crypto-actifs. »

Les ETP en bitcoin (BTC) ont vu leur valeur passer de 16,7 milliards de dollars à 16 milliards de dollars au cours de la même période, soit une diminution de 4%. Cette diminution est étroitement liée à la baisse de 4 % du prix du BTC, qui a chuté à 19 000 $ environ au 1er octobre, alors qu'il s'élevait à 20 000$ le mois précédent. Les ETP représentant des cryptomonnaies alternatives ou un panier de cryptomonnaies ont chuté de 6 % et 7 % respectivement.

Les ETP libellés en Ethereum (ETH) ont chuté de 16 % au cours du mois de septembre, passant de 6,7 milliards de dollars à 5,6 milliards de dollars. Cette baisse est fortement liée au prix de l'Ethereum (ETH) qui a chuté de 17,3 % au cours de la même période. Le prix de l'Ethereum (ETH) a subi de fortes fluctuations au cours du mois de septembre, principalement en raison de la fusion exécutée le 15 septembre, qui a entraîné un changement dans le mécanisme de consensus de la blockchain, passant du type « Proof-of-Work » (PoW) au type « Proof-of-Stake » (PoS).

En 2022, comparativement au début de l'année (YTD), la valeur des ETP libellés en cryptomonnaie a connu une plus forte baisse que le marché global des cryptomonnaies. Tandis que l'AUM total a baissé de 60 %, une diminution semblable à la baisse de 57 % observée sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, le nombre d'ETP a augmenté de 44 %. Le prix du BTC a chuté de 59 % à ce jour (YTD), tandis que le prix de l'ETH a diminué de 66 % au cours de la même période.

Toute mention du terme « dollars » fait référence au dollar américain.

Tous les prix de cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

Tous les AUM de fonds et produits négociés en bourse ont été compilés par le service de recherche de Fineqia à partir de sources accessibles au public, comme 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia est cotée au Canada (ECD : FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). L'objectif stratégique de Fineqia est de fournir une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de créance. Fineqia est en train de développer son activité de financement alternatif et elle détient actuellement un portefeuille croissant de sociétés technologiques de blockchain, technologies financières et de cryptomonnaies international.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fineqia.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

