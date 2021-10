Actioil do Brasil informa o aumento do preço dos combustiveis não tem sido o único problema financeiros para proprietários de carros, vans e caminhonetas

As constantes mudanças nos motores, que buscam melhor eficiência energética e menor emissão de poluentes como o monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio, requerem combustíveis cada vez mais puros e estáveis.

Entretanto, o atendimento mecânico em veículos e máquinas movidos a gasolina, etanol ou óleo diesel é crescente. As principais ocorrências são ligadas à injeção, como quebra de bombas injetoras e/ou obstrução dos bicos e dos filtros de combustível, perda de potência, problemas de partida a frio, entre outros.

Paralelo ao aumento no número de intervenções mecânicas, insatisfação dos motoristas, seja profissional ou particular, cresce e gera muitas reclamações nas concessionárias autorizadas. Na maioria dos casos, problemas atribuíveis à má qualidade nos combustíveis, não são protegidos pela garantia do veículo , ficando este custo para o proprietário.

Segundo o CEO da Actioil do Brasil, Gilles Laurent Grimberg, os problemas são causados por diversos fatores, como degradação natural dos combustíveis, má qualidade ou falta de boas práticas nos cuidados com armazenamento e filtragem ineficiente.

PIONEIRISMO

A Actioil, multinacional com mais de 25 anos de atuação no mercado de combustíveis e desde 2009 no Brasil, tem sua atuação diária na gestão, manuseio e treinamento de boas práticas. Tem como carro chefe o tratamento multifuncional Actioil A550, produto específico para a área industrial de máquinas e veículos movidos a diesel/biodiesel. Elimina os processos de degradação do combustível, atua na mitigação de microrganismos e confere proteção para as peças que têm contato com o combustível. O A550 já é o produto mais recomendado por fabricantes de máquinas e veículos de renome como Mercedes Benz, New Holland, Case, Iveco, Agrale, Yanmar. São mais de 20 marcas parceiras da Actioil no Brasil e no mundo.

INOVAÇÃO

Com este objetivo no DNA da empresa, a Actioil lançou no mês de outubro do corrente ano, dois novos produtos, o A550VL e o A230 Engine Perfomance. Produtos desenvolvidos desde sua embalagem, bico de aplicação e formulação totalmente voltado para públicos específicos, como proprietários de carros a gasolina/etanol (o primeiro) e a proprietários de veículos leves como vans e caminhonetes o segundo.

Com formulação adaptada a esses perfis, os produtos oferecem confiabilidade aos usuários evitando a degradação do combustível, protegendo e restaurando o pleno funcionamento dos motores.

O A550VL tem em sua composição um antioxidante, biocida e Booster de Cetano, que em conjunto com as demais moléculas da fórmula, permitem que o sistema de injeção permaneça sempre limpo, evitando o acúmulo de sedimentos nos tanques dos veículos. Com a combustão perfeita restaurada pelo A550VL, o veículo retoma o seu consumo, sua potência e reduz os custos de manutenção. Além disso ele zela pela neutralidade das emissões, permitindo uma queima homogênea, limpando o filtro de particulados (DPF), propiciando que, tanto o consumo como as emissões estejam alinhadas com o ideal do motor.

Já o A230 Engine Performance foi desenvolvido para propiciar um melhor desempenho dos carros a gasolina e/ou etanol. Os principais problemas causados por combustível degradado são: queima da bomba de combustível, entupimento dos bicos injetores e filtros, problemas de lubrificação e problemas na partida a frio. O A230 Engine Performance, tem em sua formulação um melhorador de octanagem (melhora a combustão) e um redutor de atrito (maior lubricidade) e uma ação que protege a bomba injetora e os bicos injetores contra a oxidação e saturação, restaurando a potência, o consumo, e as emissões.

Gilles Grimberg ressalta, que é de suma importância que o combustível seja tratado e observado como item tão importante quanto freios, amortecedores ou pneus, pois a segurança no funcionamento de um veículo ou máquina, passa pela qualidade do combustível. Com esse lançamento, passaremos a cuidar dos veículos movidos a gasolina/etanol também, completando o escopo de cobertura de todas as motorizações a combustão para o consumidor brasileiro.

De origem francesa, a Actioil tem atuação na Europa, África e Ásia, com base nos 40 anos de experiência na indústria petroquímica de seus executivos fundadores. Empresa líder no segmento no Brasil, tem o foco na eliminação dos desperdícios de energia e problemas relacionados ao uso, manutenção e armazenagem do Diesel. Com sede em Curitiba – Paraná, atuando a 12 anos no mercado brasileiro

Serviço: Actioil do Brasil - Fone: 41.3779.0060 E-mail: [email protected]

